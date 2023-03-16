Stuck: "Vettel'in yerinde olsaydım Aston Martin için mutlu olurdum"
Eski F1 pilotu Hans-Joachim Stuck, Sebastian Vettel'in Aston Martin'in başarıları için üzülmek yerine sevinmesi gerektiği görüşünde.
Aston Martin ve Fernando Alonso'nun 2023 Formula 1 sezonunun ilk yarışındaki performansı oldukça sürpriz oldu.
Eski F1 pilotu Hans-Joachim Stuck, Silverstone merkezli takımın başarısının geçen yıl kariyerini sonlandıran Sebastian Vettel ile çok bağlantılı olduğuna inanıyor.
Eurosport'a konuşan Stuck, Vettel'in şu anda AMR23'ü kullanmadığı için pişman olup olmadığı sorusuna, "Kariyerini bitirme kararını kendisi verdi. Bence bunun olacağını görmeliydi."
"Sebastian kendisi için yeni bir yol seçti. Uzun süredir çok başarılı bir pilottu ama yaşam tarzını değiştirmeye ve ailesine daha fazla zaman ayırmaya karar verdiyse, fikrinin ardında durmak zorunda."
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Vettel'in yerinde olsaydım, Aston Martin için mutlu olurdum, çünkü her şeyden öte artık ön sırada mücadele ediyorlar."
"Şu anda orada Alonso var ve yaşı onu hiç etkilemiyor. Fernando deneyimin ne kadar önemli olduğunun harika bir örneği. Son derece motive olmuş durumda, Aston Martin güçlü bir takım ve Mike Krack bence her şeyi doğru yapıyor."
"Çalışanlarının neler yapabileceğini biliyor ve takım doğru yönde gidiyor. Sonuçları cesaret verici ve yeni başarılar geleceği konusunda büyük bir umut var."
"Yine de Red Bull'un seviyesine gelmeleri hiç kolay olmayacak. Max Verstappen'in Sergio Perez'e ve onun da diğerlerine karşı avantajının ne olduğuna bakarsanız, bence bu bir yandan etkileyici, diğer yandan sorulara yol açıyor." cevabını verdi.
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