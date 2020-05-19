Stuck: "Vettel'in ayrılma ihtimali çok yüksek

Sebastian Vettel, 2020 sonunda Ferrari'den ayrılacak ve eğer kendisine bir koltuk bulamazsa, uzun yıllar sonra ilk kez gridde bir Alman pilot yer almayacak.

Eski F1 pilotu Stuck, Vettel'in emekli olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyerek, bunun spor için çok kötü olacağına dikkat çekti.

"Devam etmek isteyip istemediğini ve bundan sonra ne olacağını artık sadece Sebastian'ın kendisi biliyor. Ama kesinlikle zayıf bir takımda yarışmayacak. Buna ihtiyacı yok ve elinde çok fazla seçenek de yok. Mercedes'e geçiş mümkün, ancak bu takımın yönetim planlarının ne olduğunu kim bilebilir?"

"Sebastian'ın üç çocuğu var ve şimdi ailesiyle birlikte tatil yaptığını hayal edebiliyorum. Bundan hoşlanıyor. Beni yanlışa çekmeyin, bir yarış aracına oturabilmek için her şeyi yapan Fernando Alonso gibi bir yarış hayvanı gibi. Ama eğer iyi bir alternatif bulamazsa Formula 1'den ayrılma olasılığı çok yüksek. Bu, Alman motor sporları için gerçek bir felaket olur."

"Nico Hulkenberg'in de maalesef şu anda bir koltuğu yok ve kesinlikle başka bir şansı hak ediyor. Umarım dönebilir çünkü Nico kesinlikle bir koltuğu hak ediyor. Onu Porsche'deki zamanından beri tanıyorum. Gerçekten hızlı ve çok yetenekli bir adam."

"Herkes alt kategorilerde yarışmanın ne kadar pahalı olduğunu biliyor. Peki Formula 1'de Alman pilot yoksa, genç yarışçılar için kimden destek alcağız? Durum çok karmaşık."

"Formül 1'deki maliyetleri düşürürseniz, diğer serilerde yarışma maliyeti de düşebilir. Bazı çözümler aramamız gerekiyor. Belki de FIA ​​ve federasyon bu konuda çözüm bulabilirler."

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