Stuck: "Schumacher'i takımda tutmamak delilik"

Haberi dinle

Haas pilotu Mick Schumacher'in kontratı 2022 sezonunun ardından sona erecek ve bitime iki yarış kala henüz gelecek takımda kalıp kalmayacağını bilmiyor.

Amerikalı ekip, daha tecrübeli ve daha az hata yapan bir isim istiyor. Bundan ötürü son haftalarda Nico Hulkenberg ile görüşmeler hız kazandı.

Diğer tarafta Mick de sezonun ilk yarısına göre kendisini büyük oranda toparladı ve o da artık nispeten hatasız bir performans sergiliyor.

Bundan ötürü henüz karar verilmedi ve göstergeler Hulkenberg'in takıma katılacağını gösterse de, ortada resmi bir duyuru yok.

Takım patronu Steiner, Meksika Grand Prix'si sonrasına kadar nihai kararın verilmeyeceğini söylemişti ve kaynaklar Brezilya GP öncesi kararın resmen açıklanacağını belirtiyorlar.

ServusTV'ye konuşan 71 yaşındaki Hans Joachim Stuck, Mick'e arka çıktı ve Haas'ın kendisiyle yollarını ayırmasının "delilik" olacağını belirtti.

"Mick'in Audi'ye geçişi için maalesef henüz çok erken çünkü 2026'ya kadar spora girmeyecekler."

"Eğer Haas'ta kalacağı onaylanmazsa, artık Formula 1'de olmayacak. Bu apaçık ortada. Mick'in Formula 1'e ait olduğunu da hep söylüyorum."

"Genç bir sürücü bazen hatalar yapmak zorundadır çünkü aracın limitlerinin ne olduğunu bilmiyordur."

"Bana göre Günther Steiner gereksiz eleştirilerle Mick'i gereksiz yere baskı altına alarak hata yaptı. Mick'i takımda tutmamak delilik olur."

"Eğer doğru araca sahipse, gelecekte harika şeyler başaracağına eminim."

Adı Alfa Romeo/Audi/Sauber ile anılan Mick, tek düşüncesinin takımda kalmak olduğunu söylemişti.

"A planı [Haas] şu anda benim için geçerli olan ve devam ettireceğim tek plan."

"Elbette bu kadar büyük bir grubun (Audi) da bir Alman sürücü aradığını duymak güzel. Ancak tüm bunlara daha çok var."