Stuck: "Schumacher şimdiye kadar baskıyla iyi şekilde başa çıktı"

Mick Schumacher yeni sezonda Haas'la birlikte Formula 1'e adım atacak ve uzun zamandır hayalini kurduğu yere ulaşacak.

Schumacher, kariyeri boyunca Avrupa F3 ve Formula 2 gibi serilerde şampiyonluk yaşamayı başardı. Ayrıca İtalya ve Almanya F4 serilerinde de şampiyona ikincisi oldu.

Soyadının getirdiği yoğun baskıya rağmen iyi bir iş çıkaran Schumacher'in bu performansı, eski F1 pilotu ve Le Mans galibi Hans-Joachim Stuck'tan övgü aldı.

70 yaşına giren Stuck, Motorsport Magazin ile yaptığı röportajda, "Mick'in tutarlı sonuçlar alacağından hiçbir şüphem yok."

"Aynı zamanda Formula 1 hakkında en ufak bilgisi olan herkes, en güçlü takımda yarışmayacağını bilir. Daha kötü pozisyonlar için yarışsa bile üzerindeki baskı daha az olacak."

"Eğer kendini bir Mercedes veya bir Ferrari'de bulsaydı, tanınmış yıldızlarla rekabet etmek ve değerini hemen kanıtlamak zorunda kalacaktı. Bu yüzden üzerinde baskı inanılmaz derecede yüksek olurdu."

"Kademeli olarak deneyim kazanması ve takım arkadaşının önüne geçmesi gerekiyor. Sanırım bunu başarabilir. Sonrasında en iyi takıma geçmek için büyük bir şansa sahip olacak. Ama işleri aceleye getirmenin anlamı yok."

"Bugüne kadar etkileyici başarılar elde etti. Onun ne tür bir baskı ile karşı karşıya olduğunu tahmin edebilirsiniz. Şimdiye kadar mükemmel bir iş çıkardı ve övgüyü hak etti. Bence 2021'de Formula 1'de olması harika." dedi.