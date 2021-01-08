Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Stuck: "Schumacher şimdiye kadar baskıyla iyi şekilde başa çıktı"

paylaşım
yorumlar
Stuck: "Schumacher şimdiye kadar baskıyla iyi şekilde başa çıktı"
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 pilotu Hans-Joachim Stuck, Mick Schumacher'in şimdiye kadar baskıyla iyi şekilde baş ettiğini düşünüyor.

Mick Schumacher yeni sezonda Haas'la birlikte Formula 1'e adım atacak ve uzun zamandır hayalini kurduğu yere ulaşacak.

Schumacher, kariyeri boyunca Avrupa F3 ve Formula 2 gibi serilerde şampiyonluk yaşamayı başardı. Ayrıca İtalya ve Almanya F4 serilerinde de şampiyona ikincisi oldu.

Soyadının getirdiği yoğun baskıya rağmen iyi bir iş çıkaran Schumacher'in bu performansı, eski F1 pilotu ve Le Mans galibi Hans-Joachim Stuck'tan övgü aldı.

70 yaşına giren Stuck, Motorsport Magazin ile yaptığı röportajda, "Mick'in tutarlı sonuçlar alacağından hiçbir şüphem yok."

"Aynı zamanda Formula 1 hakkında en ufak bilgisi olan herkes, en güçlü takımda yarışmayacağını bilir. Daha kötü pozisyonlar için yarışsa bile üzerindeki baskı daha az olacak."

"Eğer kendini bir Mercedes veya bir Ferrari'de bulsaydı, tanınmış yıldızlarla rekabet etmek ve değerini hemen kanıtlamak zorunda kalacaktı. Bu yüzden üzerinde baskı inanılmaz derecede yüksek olurdu."

"Kademeli olarak deneyim kazanması ve takım arkadaşının önüne geçmesi gerekiyor. Sanırım bunu başarabilir. Sonrasında en iyi takıma geçmek için büyük bir şansa sahip olacak. Ama işleri aceleye getirmenin anlamı yok."

"Bugüne kadar etkileyici başarılar elde etti. Onun ne tür bir baskı ile karşı karşıya olduğunu tahmin edebilirsiniz. Şimdiye kadar mükemmel bir iş çıkardı ve övgüyü hak etti. Bence 2021'de Formula 1'de olması harika." dedi.

Wolff: "Mercedes, sürücülerini daha iyi yönetmeli"

Önceki haber

Wolff: "Mercedes, sürücülerini daha iyi yönetmeli"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"

Latifi, "Twitch Dörtlüsü'nün" dışında kalmak istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Latifi, "Twitch Dörtlüsü'nün" dışında kalmak istemiyor

Stuck: "Schumacher şimdiye kadar baskıyla iyi şekilde başa çıktı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stuck: "Schumacher şimdiye kadar baskıyla iyi şekilde başa çıktı"

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir

Wolff: "Mercedes, sürücülerini daha iyi yönetmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes, sürücülerini daha iyi yönetmeli"

Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"

McLaren, Norris'in F1 pilotu olarak geliştiği yönlerini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Norris'in F1 pilotu olarak geliştiği yönlerini açıkladı

Hamilton ve Rosberg'in geçmişi, Russell için bir sorun yaratır mı?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Hamilton ve Rosberg'in geçmişi, Russell için bir sorun yaratır mı?

Son Haberler

Stuck: "Schumacher şimdiye kadar baskıyla iyi şekilde başa çıktı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stuck: "Schumacher şimdiye kadar baskıyla iyi şekilde başa çıktı"

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir

Wolff: "Mercedes, sürücülerini daha iyi yönetmeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes, sürücülerini daha iyi yönetmeli"

Magnussen: "Formula 1'de puan savaşı vermek, bir süre sonra sizi tatmin etmiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Formula 1'de puan savaşı vermek, bir süre sonra sizi tatmin etmiyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"

4s
2
Formula 1

Latifi, "Twitch Dörtlüsü'nün" dışında kalmak istemiyor

4s
3
Formula 1

Stuck: "Schumacher şimdiye kadar baskıyla iyi şekilde başa çıktı"

30 dk
4
Formula 1

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir

30 dk
5
Formula 1

Wolff: "Mercedes, sürücülerini daha iyi yönetmeli"

1s

Son Haberler

Stuck: "Schumacher şimdiye kadar baskıyla iyi şekilde başa çıktı"
F1

Stuck: "Schumacher şimdiye kadar baskıyla iyi şekilde başa çıktı"

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir
F1

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir

Wolff: "Mercedes, sürücülerini daha iyi yönetmeli"
F1

Wolff: "Mercedes, sürücülerini daha iyi yönetmeli"

Magnussen: "Formula 1'de puan savaşı vermek, bir süre sonra sizi tatmin etmiyor"
F1

Magnussen: "Formula 1'de puan savaşı vermek, bir süre sonra sizi tatmin etmiyor"

Bottas: "Henüz en iyi formuma ulaşmadım"
F1

Bottas: "Henüz en iyi formuma ulaşmadım"

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.