Stuck: "Schumacher 'kendini beğenmiş bir genç' gibi değil"

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu Mick Schumacher, Formula 3 ve Formula 2'de aldığı şampiyonlukların ardından yeni sezonda Formula 1'e adım atacak.

Genç sürücü Haas'ta Nikita Mazepin'in takım arkadaşı olacak ve yaptığı olgun açıklamalarla dikkat çekiyor.

Özel hayatıyla neredeyse hiç gündem olmayan Schumacher, eski F1 pilotu Hans-Joachim Stuck tarafından övgü aldı.

Stuck'un babası eski bir yarışçı olan Hans von Stuck'tı ve Alman pilot, Formula 1'e ilk girdiğinde soyadıyla dikkat çekiyordu.

Stuck, yaşadıkları hakkında AutoBild'e şöyle konuştu: “Babam herkesi tanıyordu ve bağlantıları sayesinde benim için çok şey yaptı. Bu, kariyerimde önemli bir rol oynadı. Tanınmış bir soyada sahip olmak her zaman yardımcı oldu ve olmaya da devam ediyor. Stuck soyadı hayatım boyunca bana yardım etti."

"Aileme teşekkür etmeliyim çünkü beni doğru şekilde yetiştirdiler. Aynı şey Mick için de geçerli. Kendini beğenmiş bir genç izlenimi vermiyor. Ailesi Michael ve Corinna her zaman sıradan insanlardı. Mick, ünlü bir soyada sahip olan insanlar gibi asla kibirli davranmadı. Bu sayede baskı ile başa çıkması daha kolay oldu."

"Kendini hemen kazanabilecek bir aracın direksiyonunda bulmaması harika. Çünkü bu sayede her şeye sakince alışabilecek. Zamanla o da kazanmaya başlayacak, ancak oraya alışması, pistleri öğrenmesi, takıma adapte olması vb. gibi şeyler için zaman gerekiyor."

Stuck, Sebastian Vettel hakkında da konuştu.

"Aracı nasıl hızlı kullanacağını unutmadı. Ferrari'deki deneyimleri Vettel'i motive etti. Aston Martin'de daha rahat edeceğini düşünüyorum. Orada kendisine karşı büyük saygı olacak ve yeniden mükemmel sonuçlar elde edecek."