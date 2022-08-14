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Formula 1 Haberler

Stuck: "Schumacher, Haas'tan daha iyi bir koltuğu hak ediyor"

Eski F1 pilotu Hans-Joachim Stuck, Mick Schumacher'in bu yılki performansıyla, daha iyi bir F1 koltuğunu hak ettiğini gösterdiğine inanıyor.

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Stuck: "Schumacher, Haas'tan daha iyi bir koltuğu hak ediyor"
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2022 Formula 1 sezonunun artık sonuna doğru geliniyor ve bitime dokuz yarış kala bazı pilotların geleceği hâlâ büyük bir muamma.

Sebastian Vettel'in emekliliği sonrası pilot pazarı hareketlendi ancak Haas pilotu Mick Schumacher'in geleceği hâlâ belirsiz.

Schumacher'in adı Aston Martin koltuğu ile anılmıştı ancak bu koltuk Fernando Alonso'ya gitti. Gerçekçi olarak bakıldığında da Mick'in gidebileceği pek fazla koltuk yok.

Haas henüz 2023 için Mick'le görüşme yapmadı ve eğer takım, başka biriyle anlaşmayı seçerse Mick, koltuksuz bile kalabilir.

Eski F1 pilotu Hans-Joachim Stuck'ın açıklamasına göre Mick, kendisini zaten kanıtlamış durumda ve bu yüzden daha iyi bir koltuğu hak ediyor.

Eurosport'a verdiği röportajda Stuck, "Bu sezon neler yapabileceğini ve yeteneklerini kanıtladı."

"Şu anda o, Haas'tan daha iyi bir aracı hak ediyor. Bir şekilde başka bir takım olmazsa, bu durumda Haas'ta bir sene daha geçirmek durumunda kalacak."

"Ancak Mick başka bir kokpit bulamazsa, bu durumda Haas'ın onu aracına koymamasına anlam veremem. Çünkü daha iyiye gitmeyecekler." dedi.

Stuck, Schumacher'in tam ivme kazandığı bir dönemde spora bir yıl ara vermesinin ve sonrasında geri dönmeye çalışmasının "felaket" olacağını da eledi.

Stuck, "Bu yıl yaptığı gibi Haas'a bağlı kalmalı ve kendini göstermeli. Bir yıl boyunca Formula 1'de yarışmamak bence felaket olur."

"Schumacher hiçbir yerde koltuk bulamazsa çok şaşırırım. Kusursuz performanslar sergiliyor ve yöneticiler bunu görebiliyor."

"Ayrıca harika bir soyadı da var. Genç sürücü arayan bir ekip varsa, Mick Schumacher'le sözleşme imzalamaktan daha iyisini yapamaz." dedi.

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