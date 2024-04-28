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Formula 1

Stuck: "Sainz'ın yeni takım arkadaşı olacağını bilirse, Verstappen'in uykuları kaçar"

Eski F1 pilotu Hans-Joachim Stuck, kariyerinin bir noktasında Max Verstappen'in statüsünü kaybedeceğini dile getirirken; Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın takım arkadaşı olduğu bir senaryoda son Dünya Şampiyonunun 'uykularının kaçacağını' belirtiyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gelecek sezon için Ferrari koltuğunu Lewis Hamilton'a kaptıran Sainz, apandisit ameliyatından sadece iki hafta sonra Avustralya Grand Prix'sinde zafere ulaştı.

29 yaşındaki pilotun kariyerindeki üçüncü zaferi, geçtiğimiz Eylül ayında Singapur'da pole pozisyonundan zafere ulaştığı yarıştan sonra 2023 sezonunun başlangıcından bu yana Red Bull dışında yarış kazanan tek pilot olduğu anlamına geliyor.

Sainz, Audi'nin merakla beklenen F1 girişinden önce Sauber'e geçişle yoğun bir şekilde ilişkilendirildi. Ayrıca İspanyol pilot için Red Bull, Mercedes ve Aston Martin takımları da bir seçenek olarak ortaya çıkabilir.

Sainz ilk kez 2015 yılında Red Bull genç takımı Toro Rosso'da (şimdiki adıyla RB) Verstappen ile birlikte yarışmış, Verstappen 2016 sezonunda sadece dört yarışın ardından Red Bull'a terfi etmişti.

O dönemde her iki genç de Red Bull'un dikkatini çekmek için mücadele ederken Verstappen ve Sainz kampları arasındaki gerilimin yüksek olduğu yaygın bir şekilde rapor edilmişti.

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Red Bull'un uzun süredir danışmanlığını yapan Marko, bu ikiliyi yönetmenin zor olduğunu kabul etti ve Sainz'in kariyerinin başında Verstappen gibi olağanüstü bir yetenekle eşleştirildiği için şanssız olduğunu iddia etti.

Sainz'ın yükselişiyle ilgili bir soru üzerine Marko şunları söyledi: "Uzun bir süre, iki kez Dünya Ralli Şampiyonu olan babasının gölgesinde yaşadı."

"Haksız yere bir yarış pilotunun şımarık oğlu olduğu imajına kapıldı, oysa tam tersine Carlos ilerlemek için sürekli mücadele etmek zorundaydı."

"Max'in takım arkadaşı olması da onun şanssızlığıydı. Toro Rosso'da ikisi arasındaki atmosfer oldukça zehirliydi."

"O zamanki düzenimizde onu bizimle tutmanın bir yolunu göremedim ve o da Renault'ya, McLaren'e ve ardından Ferrari'ye geçti."

Marko'nun yorumları, eski F1 pilotu Stuck'ın Red Bull'un Perez'i Sainz ile değiştirmesi gerektiği çağrısının ardından geldi.

Podyum: Yarışın galibi Carlos Sainz, Ferrari

Podyum: Yarışın galibi Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Eurosport'a şunları söyledi: "Red Bull'un patronu olsaydım, Sergio Perez ile olan sözleşmeyi feshetmek için adil bir çözüm bulmak amacıyla mümkün olan tüm yolları kullanırdım. Sözleşmede kesinlikle maddeler var."

"Sonra Sainz'a teklif yapardım. Şu anda daha iyisi yok."

"Öncelikle bunu isterim çünkü rekabet işleri canlandırır. O zaman Max daha da hızlanmak zorunda kalacak ki bunu kesinlikle yapabilir."

"İkinci olarak, Sainz'ın yeni takım arkadaşı olacağını bilirse Max'in uykularının kaçacağından eminim."

"Her kariyerde statünüzü kaybedeceğiniz bir gün gelir. Verstappen Red Bull'da bir numara ama bir noktada bu da sona erecek. Ya çok yaşlanacak ya da yeni bir takım arkadaşı aniden üzerinde baskı kurmaya başlayacak."

"Böyle bir durum iki şeyle sonuçlanabilir: Verstappen ya daha da hızlanır ya da dağılır."

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