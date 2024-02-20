Stuck: "Sainz, Ferrari'deki son yılında Leclerc'e karşı dikkatli olmalı"
Hans-Joachim Stuck, Ferrari'nin Lewis Hamilton'ı kapmasıyla koltuğunu kaybeden Carlos Sainz'i Charles Leclerc ile olan son yılında "dikkatli olması" konusunda uyardı.
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
Ferrari
Bu yılki şampiyona Sainz'ın Ferrari'deki dördüncü ve son yılı olacak. İspanyol pilot Hamilton'ın Ferrari'ye şok geçişinin en büyük kaybedeni oldu.
Ferrari, Leclerc ile yeniden sözleşme imzaladıklarını doğruladıktan günler sonra, 2025'teki takım arkadaşının Sainz değil Hamilton olacağını açıkladı.
Bu erken gelen açıklama, Sainz ve Hamilton'ın mevcut takımlarıyla son bir sezon geçirecekleri, Sainz'ın ise yeni bir koltuk aramak zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Ancak Leclerc'den bir galibiyet kopararak yeteneğini sergilemek istese de, eski F1 pilotu Stuck, 2025'te dahil olacağı takımı kızdırma ihtimaline karşı onu her türlü takım talimatına uyması konusunda uyardı.
Eurosport'a konuşan Alman pilot, "Bence Sainz Ferrari'deki son yılında kendisinden beklendiği gibi davranan bir profesyonel."
"Eğer o ve Leclerc zafer için mücadele ediyor olsalardı. Takım Dünya Şampiyonası'ndaki durum nedeniyle Leclerc'in önde kalması için bir emir verseydi, bence Sainz kesinlikle buna uyardı."
"Bunu yapmazsa, gelecekteki anlaşmaları için kendine kötülük etmiş olur. O zaman hemen disiplini olmadığı söylenir."
"Dikkatli olmak zorunda ama bunu zaten yüzde yüz yapacaktır." dedi.
Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Stuck, Sainz'ı Ferrari takım emirlerini göz ardı etmemeye çağırmış olsa da, bu onun takım arkadaşını geçemeyeceği ve Ferrari'nin lider pilotu olarak ortaya çıkamayacağı anlamına gelmediğini de düşünüyor.
Ayrıca Stuck, Sainz'ın 2025 yılında yarış koltuğundan uzak kalmayacağını düşünüyor.
Stuck, "Şahsen Sainz'ın Ferrari'den ayrılmak zorunda kalmasının utanç verici olduğunu düşünüyorum çünkü bence o harika bir sürücü."
"Eğer bir takım Sainz gibi birini takımına alırsa kendini şanslı sayabilir. Seviyesi göz önüne alındığında, Leclerc gibi sürücülerle eşit seviyeye getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle kendi yolunu bulacaktır."
"Tek soru, hangi yarış takımının onun için uygun bir yeri olacağı." dedi.
Stuck aynı zamanda Ferrari takım arkadaşları arasında heyecan verici bir mücadele bekliyor.
"Sainz'ın Ferrari'deki son yılında iyi bir sonuca ihtiyacı var. Bu yüzden bu sezon Leclerc'le tekrar sıkı bir yarışa girecektir. Bu heyecan verici olacak." dedi.
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