Stuck: "Red Bull, Sainz'la anlaşmalı"
Eski F1 pilotu Hans-Joachim Stuck, Red Bull'a Carlos Sainz'la anlaşma önerisinde bulunuyor.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Sam Bloxham / Motorsport Images
Red Bull'da Sergio Perez'in anlaşması 2024 sezonunun ardından bitecek ve takımda kalıp kalmayacağı bilinmiyor.
Perez'in yanındaki koltuğun sahibi Max Verstappen'in ne yapacağı da henüz belli değil. Hal böyle olunca koltuk için çok sayıda pilotun adı anılmaya başladı.
Eski F1 pilotu Hans-Joachim Stuck, son dönemde çok iyi bir performans sergileyen Sainz ile anlaşmanın hiç de zor olmadığını düşünüyor.
Eurosport'a konuşan eski Alman pilot, "Red Bull'un patronu olsaydım, Sergio Perez'le olan sözleşmeyi feshetmenin adil bir yolunu bulmak için tüm yolları denerdim."
"Sözleşmelerde kesinlikle maddeler vardır."
"Ardından Sainz'a teklif yapardım. Şu anda piyasada ondan daha iyi biri yok."
"Öncelikle bunu isterim çünkü rekabet her şeyi canlandırır. İkincisi, Sainz'ın yeni takım arkadaşı olacağını bildiği takdirde Max'in daha kötü uyuyacağına eminim."
"Kariyerinizde her zaman statünüzü kaybedeceğiniz bir gün gelir"
"Verstappen şu anda Red Bull'da bir numara fakat bir noktada bu sona erecek. Ya çok yaşlanacak ya da yeni bir takım arkadaşı aniden üzerinde baskı kurmaya başlayacak."
"Böyle bir durum iki şeyle sonuçlanabilir: ya Verstappen daha da hızlanır ya da dağılır." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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