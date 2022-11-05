Stuck: "Pilotların birbirini ispiyonlaması tuhaf"

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Yarış sırasında pilotların, pist limitlerini ihlal etmesinden dolayı rakiplerini takım telsizinden şikayet etmeleri geleneksel hale geldi.

Eski Formula 1 pilotu ve Formula E yarış hakemi Hans-Joachim Stuck bu uygulamayı normal bulmuyor. Hatta sürücülerin bu yaptığının "ispiyonluğa" girdiğini düşünüyor.

Avusturyalı ServusTV'ye konuşan Stuck, "Bazı sürücülerin, rakiplerini pist limitlerini aştıkları gerekçesiyle damgalamasını anlamıyorum."

"İsim vermek istemiyorum ama bazen böyle şeyler oluyor. Bana göre bir sürücü, takım radyosunu başak bir pilotun pist limitlerini aştığını bildirmek için kullanmamalı. Bu düpedüz ispiyonculuk!"

"Gaza basmak sürücülere kalmış bir şey. Mexico City'de de buna benzer birkaç olay oldu ancak bu çocuklar pistte savaşıyorlar ve yarış gerçek bir yarış olmalı." dedi.

Stuck aynı zamanda, "her zaman zaman doğru kararlar vermeyi başaramayan" yarış kontrolü de eleştirdi.

"Formula E'de hâlâ yarış hakemliği hizmetinden sorumluyum, bu nedenle sorun bana tanıdık geliyor. Yarış kontrolde sadece bir kişi varsa, doğru kararı vermek zordur."

"Ancak günümüz motor sporlarının tamamen farklı olduğunu anlamalıyız. Geçmişte var olmayan birçok yeni kural ortaya çıktı, örneğin güvenlik aracının arkasında belirli bir mesafe bırakılmasını isteyen kural ve bunun gibi şeyler."

"Bana göre tüm bunlar Formula 1 için iyi değil."