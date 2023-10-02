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Stuck: "Mick, WEC'e geçerse F1'e bir daha hiç dönemeyebilir"

Hans-Joachim Stuck'a göre Mick Schumacher, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na geçtiği takdirde Formula 1'e kapıları kapatmış olacak.

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Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Yakın zamana kadar Mick Schumacher'in Formula 1'e dönebileceğine dair çok zayıf da olsa umudu vardı, ancak Williams kazalara rağmen Logan Sargeant'ı takımda tutmayı planlıyor.

İngiliz ekibinin patronu James Vowles, gelecek yıl Sargeant'ı araçta görmek istediklerini açıkça ortaya koydu.

Elbette Amerikalı pilot sezon bitmeden birkaç kaza daha yaparsa Williams'ın ona olan inancı sarsılabilir ama Schumacher'in Alpine'in teklifini kabul edip dayanıklılık yarışlarına geçmesi daha olası.

Ancak pek çok isim bunu, Mick için uygun bir alternatif olarak görmüyor.

1986 ve 1987 yıllarında Porsche ile iki kez Le Mans 24 Saat yarışını kazanan eski Formula 1 pilotu Hans-Joachim Stuck, "Bunun doğru bir yol olup olmadığını bilmiyorum."

"Eğer Formula 1'den tamamen ayrılırsa yani orada bir takımla bağı kalmazsa, geri dönmesi mümkün olmayacak. Bu yüzden vermesi gereken zor bir karar var ve nereye gideceğini bekleyip göreceğiz."

"Mercedes'te emin ellerde, orada iyi bir şansı var. Fakat aniden Formula 1'den ayrılmaya karar verirse, oyun dışı kalır."

"Benim zamanımda da aynı şey oldu. 1979'da Formula 1'den ayrıldım ve ardından Porsche ile sözleşme imzaladım. Orada pek çok başarı yakaladım fakat bu tamamen farklı bir motor sporları kategorisiydi."

"Ancak Schumacher'in aksine ben o zamanlar biraz daha yaşlıydım. Kariyerinin devamının nasıl olacağına kendisi karar verecek." dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff, Mick'i çok takdir ettiğini ve 2024'te de Mercedes'in yedek pilotu olarak kalabileceğini söylemişti.

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McLaren, Norris ile kontrat yenileme görüşmelerine başladı

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