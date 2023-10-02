Stuck: "Mick, WEC'e geçerse F1'e bir daha hiç dönemeyebilir"
Hans-Joachim Stuck'a göre Mick Schumacher, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na geçtiği takdirde Formula 1'e kapıları kapatmış olacak.
Yakın zamana kadar Mick Schumacher'in Formula 1'e dönebileceğine dair çok zayıf da olsa umudu vardı, ancak Williams kazalara rağmen Logan Sargeant'ı takımda tutmayı planlıyor.
İngiliz ekibinin patronu James Vowles, gelecek yıl Sargeant'ı araçta görmek istediklerini açıkça ortaya koydu.
Elbette Amerikalı pilot sezon bitmeden birkaç kaza daha yaparsa Williams'ın ona olan inancı sarsılabilir ama Schumacher'in Alpine'in teklifini kabul edip dayanıklılık yarışlarına geçmesi daha olası.
Ancak pek çok isim bunu, Mick için uygun bir alternatif olarak görmüyor.
1986 ve 1987 yıllarında Porsche ile iki kez Le Mans 24 Saat yarışını kazanan eski Formula 1 pilotu Hans-Joachim Stuck, "Bunun doğru bir yol olup olmadığını bilmiyorum."
"Eğer Formula 1'den tamamen ayrılırsa yani orada bir takımla bağı kalmazsa, geri dönmesi mümkün olmayacak. Bu yüzden vermesi gereken zor bir karar var ve nereye gideceğini bekleyip göreceğiz."
"Mercedes'te emin ellerde, orada iyi bir şansı var. Fakat aniden Formula 1'den ayrılmaya karar verirse, oyun dışı kalır."
"Benim zamanımda da aynı şey oldu. 1979'da Formula 1'den ayrıldım ve ardından Porsche ile sözleşme imzaladım. Orada pek çok başarı yakaladım fakat bu tamamen farklı bir motor sporları kategorisiydi."
"Ancak Schumacher'in aksine ben o zamanlar biraz daha yaşlıydım. Kariyerinin devamının nasıl olacağına kendisi karar verecek." dedi.
Mercedes patronu Toto Wolff, Mick'i çok takdir ettiğini ve 2024'te de Mercedes'in yedek pilotu olarak kalabileceğini söylemişti.
Son Haberler
Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"
Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek" Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"
Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"
Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor" Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"
Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"
Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok" Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"
F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"
F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz" F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar