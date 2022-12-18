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Formula 1 Haberler

Stuck: "Mercedes, Schumacher'in arkasında duracak"

Hans-Joachim Stuck, Mercedes'in Mick Schumacher'e ihtiyaç duyduğu desteği vereceği görüşünde.

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Stuck: "Mercedes, Schumacher'in arkasında duracak"
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Mick Schumacher, Noel öncesi dönemde Mercedes ile yedek pilotluk anlaşması imzaladı ve kariyeri yeri için tamamen yeni bir sayfa açtı.

Alman pilot, son iki yılı Haas'ta geçirmesine rağmen koltuğunu koruyamadı ve Ferrari sürücü akademisine de veda etti.

Schumacher'in bu iki yıllık dönemde Ferrari ya da Haas'tan beklediği desteği görmediğine inanların sayısı hiç de az değil.

Hans Joachim Stuck'a göre Mick, Mercedes'te tam olarak buna sahip olabilir.

Motorsport-Total.cm'un konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Stuck, "Genç bir sürücü için, destek gördüğü, takımın sıcaklığını hissedebildiği ve arkasının kollandığı bir takıma katılmak önemlidir."

"Bu açıdan Mick, Mercedes'ten aynı desteğe görebilir."

"Kişiliği ve çalışma tarzıyla Mercedes tarafından hemen takdir görecek ve insanlar onun neler yapabileceğini anlayacak." dedi.

Mick'in amcası Ralf'in görüşü de benzerdi.

Ralf, "2023 için bir yarış koltuğunda olsaydı elbette daha iyi olurdu ama Mercedes gibi üst düzey bir takımda çok şey öğrenebilir. Kim bilir, belki yedek sürücü olarak piste çıkma şansı bile olur." dedi.

 

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