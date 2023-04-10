Stuck: "Leclerc mücadeleye dönecek"

Haberi dinle

Ferrari pilotu, şimdiye kadar üç Grand Prix'nin ikisinden puansız ayrılırken, Suudi Arabistan'da yedinci olabildi.

Bahreyn'de güç ünitesindeki arıza nedeniyle yarış dışı kalan Leclerc, Avustralya'daki yarışın ilk turunda çakıl havuzuna saplandı.

70'li yıllarda Formula 1'de yarışmış olan Alman Hans-Joachim Stuck, Charles Leclerc'in kötü gidişata bir son vereceği görüşünde.

Stuck, "Bu sadece bir aşama."

"Bazen işler iyi gidiyor, bazen de yolunda gitmiyor. Bu genellikle şansa bağlı."

"Leclerc mücadeleye geri dönecektir. Hepimiz onun nasıl sürüş yapabileceğini biliyoruz. Şahsen onun için endişelenmiyorum."

"Giderek daha iyisini yapacaktır." dedi.

Hans Stuck (GER) Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Stuck aynı zamanda çifte dünya şampiyonu Max Verstappen'e de ayrı bir parantez açıyor.

Stuck, "Her zaman bazı tuzaklar vardır ve durum çok hızlı değişebilir."

"Fakat iş sürüşe geldiğinde, Max şüphesiz gerçek bir lider, buna şüphe yok."

"Herkesten biraz daha iyi performans göstermeyi başarıyor. Tabii ki sadece en iyi pilot olmasıyla ilgili bir durum değil; Red Bull da en iyi araca sahip, bunu da unutmamak lazım."

"Bu takım harika işliyor, Max için harika bir araç üretmeyi başardılar ve o da hata yapmadan neredeyse mükemmel bir şekilde sürüyor."

"Elde ettiği sonuçlar her türlü övgüyü hak ediyor." dedi.