Stuck: "Hulkenberg, Haas'ı taşıyor"
Hans-Joachim Stuck, Nico Hulkenberg'in ilk yarışlardaki performansını övdü ve Haas'ı taşıdığını iddia etti.
2023 yılında Haas ile Formula 1'e geri dönen Nico Hulkenberg, ilk yarışlarda oldukça iyi bir performans sergiledi.
Özellikle tek turda iyi görünen Hulkenberg, Avustralya GP'de kusursuz bir pazar günü geçirdi ve geri dönüşünden sonraki ilk puanlarını aldı.
Şimdi Alman pilota yönelik övgüler var çünkü üç yıldır tam zamanlı olarak yarışmamasına rağmen harika bir form yakaladı.
Daha önce Mick Schumacher'le yollarını ayırdığı için Haas'ı eleştiren Hans Joackim Stuck, tecrübeli pilotun gelişinin Haas'ta fark yarattığını belirtti.
Stuck, Speedweek'e verdiği demeçte, "Haas'ın Nico Hulkenberg'i alabilmiş olması takıma piyango vurması gibi bir şey."
"Tam da umduğum ve beklediğim şekilde performans sergiliyor."
"Onun neler yapabileceğini biliyorum - Nico işine odaklanıp, sonuçlar alabilen bir pilot. Nasıl süreceğini unutmadı, kesinlikle Formula 1'de olmalı."
"Mick Schumacher olsaydı Hulkenberg kadar iyi performans gösterebilir miydi bilmiyorum. Nico, Mick'in henüz sahip olmadığı deneyim sayesinde takıma liderlik ediyor."
"Hulkenberg takım için çok değerli bir varlık haline geldi. Aracın nasıl olması gerektiğini biliyor ve tecrübesiyle takımın kendini geliştirmesine yardımcı oluyor." dedi.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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