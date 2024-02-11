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Stuck: "Hamilton ve Mercedes'in önünde çok zor bir sezon var"

Eski F1 pilotu Hans Joachim Stuck'a göre Mercedes ve Lewis Hamilton'ı epey zor bir sene bekliyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

70'li yıllarda dünya şampiyonasında yarışan ve daha sonra dayanıklılık yarışlarında başarılı bir kariyere sahip olan eski Formula 1 pilotu Hans Joachim Stuck, Mercedes'in önümüzdeki sezon zor bir konumda olacağına ve bunun Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçme kararından kaynaklandığına inanıyor.

Eurosport TV'ye verdiği röportajda 73 yaşındaki motor sporları duayeni, "Hamilton ve Mercedes için çok zor bir 2024 sezonu öngörüyorum."

"Toto Wolff onu ne ölçüde desteklemeye devam edecek? Bildiğimiz gibi, onlar iyi arkadaşlar ama Hamilton aynı desteği hissedecek mi ve aracın gelişimi üzerinde çalışmaya devam edecek mi?"

"Ayrıca Ferrari'ye giderken takımın tüm sırlarını da beraberinde götürecek." dedi.

Stuck, George Russell'ın Mercedes'e liderlik edebileceğini düşünüyor ve Mercedes'in yanına "büyük bir risk alarak" genç yeteneği Kimi Antonelli'yi geçirmesini öneriyor.

"Her şeyden önce Wolff'un Lewis'in yerine kimi getirmek istediğine karar vermesi gerekiyor."

"Hangi adaylar mevcut olacak? Fakat daha da önemlisi, Mercedes için hangi sürücü uygun olacak?"

"Belki de gerçekten şanslarını denemeli ve son zamanlarda her şeyi kazanan Kimi Antonelli gibi bir çaylağa fırsat vermeliler."

"Eğer böyle bir imkan varsa, neden risk almasınlar?"

"Yine de Mercedes'in pek çok seçeneği var. Wolff akıllı bir adam ve doğru kararı vereceğinden şüphem yok."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Junior Programme

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Junior Programme

Fotoğraf: Mercedes-Benz

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