Stuck: "Hamilton, Ferrari'de çok şey kaybedebilir"

Yedi kez şampiyon olan pilot 1 Şubat'ta, 2024 sonunda Mercedes'ten Ferrari için çok yıllık bir sözleşmeyle ayrılacağını açıkladı.

2025 itibariyle takım arkadaşı olacak pilot Charles Leclerc, Hamilton'dan sonraki jenerasyonun önde gelen pilotlarından biri ve eski F1 pilotu Hans-Joachim Stuck, Monegasque'ın Hamilton için bir tehdit oluşturduğuna inanıyor.

Stuck, Alman Eurosport'a verdiği demeçte, "Leclerc'in Hamilton'ı yendiğini varsayalım, bu Hamilton'ın kariyeri için kötü bir son olur."

"Bu haber beni şaşırttı ve daha önce başkalarının da bunu denediğini hatırlattı. Hamilton'ın özel bir kişiliği var ama Ferrari sistemini kaldırıp kaldıramayacağı merak ettiğim bir konu. Orada her şey biraz daha farklı işliyor."

"Eğer Ferrari için yarıştıysanız, tarihe geçersiniz, hatta başka bir yerde yedi kez Dünya Şampiyonu olmanızdan daha fazla tarihe geçersiniz."

"Scuderia, Red Bull ya da Mercedes'ten farklı işliyor. Orada diğer yarış takımlarında olabileceğiniz kadar büyük bir kişilik değilsiniz. Ferrari İtalya'dır."

"Basın tamamen farklı, her küçük şeyi yakalıyorlar, sır yok. Hamilton için tamamen yeni bir deneyim olacak."

"Leclerc ile kıyaslandığında Hamilton artık en genç pilot değil ve bu hikayeyi daha önce de gördük."

"Bir sürücü takım değiştirir, sonra da ona meydan okumak için daha genç bir sürücü gelir. Elbette Hamilton sekizinci şampiyonluğunu kazanabilir ama çok şey de kaybedebilir."

"Eğer orada sekizinci şampiyonluğunu kazanırsa, bu harika bir hikâye olur ama önünde uzun ve özellikle de zorlu bir yol var."