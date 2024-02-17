Stuck: "Hamilton, Ferrari'de çok şey kaybedebilir"
Lewis Hamilton, 2025 Ferrari geçişi öncesinde Ferrari'de Charles Leclerc'e yenilmesinin 'kariyeri için kötü bir son' olabileceği konusunda uyarıldı.
Yedi kez şampiyon olan pilot 1 Şubat'ta, 2024 sonunda Mercedes'ten Ferrari için çok yıllık bir sözleşmeyle ayrılacağını açıkladı.
2025 itibariyle takım arkadaşı olacak pilot Charles Leclerc, Hamilton'dan sonraki jenerasyonun önde gelen pilotlarından biri ve eski F1 pilotu Hans-Joachim Stuck, Monegasque'ın Hamilton için bir tehdit oluşturduğuna inanıyor.
Stuck, Alman Eurosport'a verdiği demeçte, "Leclerc'in Hamilton'ı yendiğini varsayalım, bu Hamilton'ın kariyeri için kötü bir son olur."
"Bu haber beni şaşırttı ve daha önce başkalarının da bunu denediğini hatırlattı. Hamilton'ın özel bir kişiliği var ama Ferrari sistemini kaldırıp kaldıramayacağı merak ettiğim bir konu. Orada her şey biraz daha farklı işliyor."
"Eğer Ferrari için yarıştıysanız, tarihe geçersiniz, hatta başka bir yerde yedi kez Dünya Şampiyonu olmanızdan daha fazla tarihe geçersiniz."
"Scuderia, Red Bull ya da Mercedes'ten farklı işliyor. Orada diğer yarış takımlarında olabileceğiniz kadar büyük bir kişilik değilsiniz. Ferrari İtalya'dır."
"Basın tamamen farklı, her küçük şeyi yakalıyorlar, sır yok. Hamilton için tamamen yeni bir deneyim olacak."
"Leclerc ile kıyaslandığında Hamilton artık en genç pilot değil ve bu hikayeyi daha önce de gördük."
"Bir sürücü takım değiştirir, sonra da ona meydan okumak için daha genç bir sürücü gelir. Elbette Hamilton sekizinci şampiyonluğunu kazanabilir ama çok şey de kaybedebilir."
"Eğer orada sekizinci şampiyonluğunu kazanırsa, bu harika bir hikâye olur ama önünde uzun ve özellikle de zorlu bir yol var."
Son Haberler
WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti
WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti
General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor
General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor
Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder"
Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder" Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder"
Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi"
Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi" Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar