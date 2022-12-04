Stuck: "Bütçe sınırı ve DRS tamamen saçmalık"

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Stuck, 1974 ile 1979 yılları arasında 74 yarışa katıldı ama spor o zamandan beri değişti; özellikle son iki yılda çok değişti.

Geçtiğimiz sezon F1, gridi eşitlemeyi amaçlayan bir bütçe sınırı koydu. Bu sınır, şampiyonayı 1. sırada bitiren takıma; 2. sıradaki takımdan daha az geliştirme süresi verilen aerodinamik test kısıtlamaları kurallarıyla aynı yönde ilerliyor.

Bütçe sınırının saçma olduğunu düşünen ve bu sınırın, bir şeyleri yapmanın 'tamamen yanlış bir yolu' olduğunu düşünen Stuck; Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Buxtehude'de herhangi bir ekibin bir rüzgar tüneli kurup orada parçaları test edip etmediğini kim bilecek? Bu asla fark edilmez." dedi.

F1, Red Bull'un 2021 bütçe sınırını 2.2 milyon$ aştığını tespit etti. Bunun sonucunda Milton Keynes takımı 7 milyon$ para cezasına çarptırıldı ve aerodinamik rüzgar tüneli süresinde %10'luk bir kısıtlamayla karşı karşıya kaldı.

Stuck bütçe sınırı yerine, F1'in daha fazla standart parça getirmesi gerektiğini ve daha basit düzeyde aerodinami olması gerektiğini düşünüyor.

DRS probe detail Fotoğraf: Aston Martin

Stuck, “Böylelikle, düzlüklerde o aptal arka kanadı açıp kapatmaya gerek kalmaz."

“Ancak o zaman aracın güzel bir şekilde ilerlediğini görebilirsiniz ve Verstappen gibi geçiş yapabilirsiniz." dedi.

Eski pilotun DRS hayranı olmadığı da söylenebilir.

Stuck, "Eğer öndekiyle aranda 1 saniyeden az fark varsa, kanadı açıyorsunuz ve sürüyorsunuz; bu bir şaka olmalı." diye ekledi.

Kendi araçlarını tasarlayan takımların, Formula 1'i spor yapan şeyin DNA'sı olduğunu söyleyen Stuck, "Herkes kendi süspansiyonunu yapabilir, ancak daha sonrasında ne olur bilemem. Ama aerodinamik olarak aynı yolda gidiyor olmak herkes için bir avantaj.” dedi.

Ayrıca F1'in gelecek sezondan itibaren sentetik yakıtı benimsemesi gerektiğini düşünüyor.

Stuck, “Bu, bir kuruş daha fazlaya mâl olacak bir şey değil."

“Aynı şeyi Porsche Supercup'ta da yapıyorlar. Motorları ve bilgisayarları sıfırlarsınız ve sonra her şey yerine oturur. Bunu yapmak için bir karar vermeliler." dedi.