Stroll'ün Türkiye'deki düşük performansına hasar gören ön kanat sebep olmuş

Stroll, yarışın ilk bölümünde yağmur lastikleriyle yarışa uzun süre liderlik etti. Ancak sonrasında açtığı fark kapanmaya başladı.

Yeni lastiklere geçtikten sonra Stroll'ün hızı kötü bir şekilde düştü ve damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü.

Başlangıçta bunun sebebi bilinmiyordu ancak araç kapalı parktan garaja götürüldüğünde, ön kanadın alt tarafında daha önce farkedilmeyen bir hasar olduğu görüldü.

Ayrıca verilerde de yere basma gücü kaybı görülebiliyordu.

Racing Point, bugün yaptığı açıklamada, sorunun tam olarak bu olduğunu duyurdu.

"Lance, yarışın 17. turundan itibaren zayıf lastik performansı, büyük bir önden kayma ve lastik aşınmasından şikayet etti."

"36. turda yeni bir geçiş lastiği için pite girdi ve bu, aşınmanın daha da şiddetli hale gelmesiyle sonuçlandı. Yani sorunu çözmedi."

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Ön kanadın alt tarafındaki destek çıtalarından biri gevşedi ve önemli bir yere basma gücüne neden olacak şekilde sıkıştı."

"Sonuçta ortaya çıkan ön yere basma gücü kaybı, aşınmanın artmasına neden oldu."

"Yarış sırasındaki veriler, ön taraftaki yere basma gücünde önemli bir kayıp olduğunu doğruladı. Ancak düşük tutuş koşullarından ve ön kanadın üst tarafında görünür bir hasar olmamasından ötürü verilerin doğru olup olmadığını teyit etmek zordu.

"Ancak yarıştan sonra, araç garaja döndüğünde, ön kanadın alt tarafındaki hasar keşfedildi."

Racing Point, Stroll'ün takım arkadaşı Sergio Perez'in ikinciliğiyle birlikte şampiyona üçüncülüğüne yükseldi.