Stroll'ün Q1'deki kötü performansının ardında motor sorunu varmış

Haberi dinle

Kanadalı sürücü için pek iyi bir sıralama turları olmadı ve seans içerisinde iki ayrı noktada aracının kontrolünü kaybederek duvara çarptı.

Bunun öncesinde Stroll ve takım arkadaşı Sebastian Vettel arasında ciddi bir tempo farkı vardı ve Kanadalı sürücü bunu kapatmaya çalışıyordu.

Fakat Aston Martin, yaptığı incelemenin ardından Mercedes güç ünitesindeki bir sorunun, Stroll'ün tempo kaybetmesine neden olduğunu keşfetti.

Motorsport.com, sorunun Stroll'ün güç ünitesinin tam olarak çalıştırılmasını engellediğini ve güç eksikliğinin tur başına 0.6 saniyeye mâl olduğunu öğrendi.

Aston Martin, sorunun tekrarlanmasını önlemek için Mercedes ile gece boyunca çalıştı ve gelecekte aynı sorunun tekrarlanmayacağından emin.

Motorsport.com'a konuşan Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, "Güç ünitesi tedarikçimizle birlikte bunun sebebini araştırdık ve Lance'in aracını neden etkilediğini anladık."

"Olumlu haber şu ki sorun çözüldü ve bu nedenle yarış performansı üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Stroll için seans ikinci virajda sert şekilde bariyerlere çarpmasının ardından sona erdi.

Bunun öncesinde yedinci virajda aracını bariyerlere çarpmış ve buna rağmen pite girmeyip, yola devam etmişti çünkü elinde neredeyse hiç vakit yoktu.

Stroll, seansın ardından şunları söyledi: "Sıralama turlarının bu şekilde bitmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradım. İlk olaydan sonra araç hâlâ iyi hissettiriyordu ve zamanımızın tükenmekte olduğunu biliyordum, bu yüzden dışarıda kalmaya ve başka bir hızlı tur denemesi daha yapmaya karar verdim."

"İkinci virajda çok geç fren yaptığımı düşünüyorum. Bu talihsiz bir durum fakat Bakü'de çok sayıda geçiş fırsatı var ve daha önce birçok kez gördüğümüz gibi burada pek çok şey olabilir. Hâlâ iyi sonuçlar için savaşabiliriz."

Stroll'ün takım arkadaşı Sebastian Vettel ise son bölüme kalmayı başardı ve yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak.