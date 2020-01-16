Stroll'ün potansiyeli Szafnauer'i heyecanlandırıyor

Williams ile geçirdiği iki zorlu yılın ardından geçen yıl babası tarafından satın alan Racing Point ekibine katılan Lance Stroll, yine kendisi adına zorlu geçen yılda hem tek tur hem de yarış temposu olarak Sergio Perez'in gerisinde kaldı.

Ancak Stroll, özellikle startlarda çok iyiydi ve genellikle iyi bir ilk tur geçirdiği yarışlarda puanlar almayı başardı. Yine de bu, Perez kadar iyi olmadığı gerçeğini gizlemiyordu.

Stroll bunu, takımı yeni katılmasına bağlıyordu.

Bununla birlikte geride kalan yılın ardından konuşan takım patronu Otmar Szafnauer, genç sürücüden övgüyle bahsetti.

"Lance'te gerçekten çok büyük bir potansiyel görüyorum, o hızlı bir pilot."

"Ama ona öğretmemiz gereken çok fazla şey var. Nasıl hızlı sürülebileceğini öğretmemiz gerekmiyor, çünkü zaten buna sahip. Sergio ile kıyaslarsak sıralama turlarında tur başında 0.2 saniyeden daha az yavaş. Hatta yarışta bu fark daha da küçük."

"Öyleyse buna gerek yok. Formula 1'le birlikte gelen tüm şeyleri ve detayları bir gecede öğrenemezsiniz. Bu zaman alan bir süreç. Harika bir ilk yıl geçirdi, takım için bazı iyi puanlar kazandı ve önümüzdeki sezon daha da iyi olacağından eminim. Şu anda öğrenme sürecinde ve bu yüzden 2020'de daha da iyi olacağına eminim."

“Kesinlikle beklentilerimizi karşıladı ve bazı açılardan bakarsak onları aştı. Tam olarak nasıl olacağını bilmiyorduk, çünkü sadece bir simülatör çalışmasıyla ne kadar zeki olduğunu ve ne kadar çabuk öğreneceğini söylemek zordu. Bu yüzden beklentileri kesinlikle aştı. Tempo açısından hızlı olduğunu biliyorduk, bu yüzden hızı beklentilerimizi karşıladı. Sonuç olarak da genel anlamda ondan etkilendik."

“Checo (Perez) bu yıl harika bir iş çıkardı. Ama Lance de harika bir iş çıkardı ve öğrenmeye devam ediyor. Bizimle ilk yılındaydı, Checo bir süredir burada ve takımımızın önemli bir parçası. Ne yaptığımızı biliyor, artık ona öğretmemiz gereken bir şey yok ve şimdiye kadar mükemmel bir iş çıkardı. ” dedi.