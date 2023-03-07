Stroll'ün normalde Avustralya'ya kadar dönmemesi bekleniyormuş

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Bahreyn GP'sinden, sezon öncesi testlerinden bir hafta önce İspanya'da bisiklet kazası geçiren Stroll, bu nedenle testleri kaçırdı ve beklenti sezonun ilk iki yarışını dahi kaçırması yönündeydi.

Kaza nedeniyle Stroll'ün iki el bileğinde de sakatlık meydana geldi ve hızlıca ameliyata girmesi gerekti. Ameliyat, ünlü MotoGP doktoru Xavier Mir tarafından gerçekleştirildi.

Ameliyattan hemen sonra rehabilitasyon çalışmalarına başlayan Stroll, tüm kötü beklentilere rağmen iki hafta içinde iyileşmeyi ve yarış hafta sonunda yer almayı başardı.

Cuma antrenmanlarında epey zorlandığı görülen Stroll, sonraki iki gün ise epey rahatlamış vaziyetteydi.

Kendisinin rahatlığı ile AMR23'ün gücü birleşince, hafta sonunu sıralama turlarında güçlü bir sekizincilik ve yarışta Mercedes pilotu George Russell'ı pist üstünde geçerek gelen bir altıncılıkla kapatması sürpriz olmadı.

Autosport tarafından sürecin nasıl yönetildiği sorulan Stroll, "Tüm sağlık ekibim inanılmazdı."

"Eğer Mir olmasaydı bu hafta sonu burada bulunmam imkansızdı. İnanılmaz bir iş ortaya koydu."

"Osteopatım günde 10 saat benimle birlikte oldu, bileklerimi rehabilite etti, ayak parmağımı olabildiğince düzeltti. Son iki haftada, tam olarak 14 gün boyunca bana yardım eden insanların bir listesi mevcut.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60, Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bazı doktorlar ancak Avustralya'da dönebileceğimi söylüyordu, dolayısıyla son iki haftada olanları göz önünde bulundurduğumda altıncı olduğum için mutluyum."

"10 gün önce hareket edemiyordum, yürüyemiyordum. İki elimi de hareket ettiremiyordum. Neredeyse bitkisel hayattaydım. Yarışabileceğimi düşünmüyordum." dedi.

İki haftalık arada neler yapacağı da sorulan Stroll, "Rehabilitasyona devam.

"Bileğim üzerinde çalışmaya devam etmek için 12 günüm var ama her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum."

"Ameliyat olduğum sağ bileğim gerçekten çok sağlam. Soldaki ise sanırım sadece kılcal kırıklarla zaman geçiriyor."

"O yüzden daha iyi olmalı, bunun yanı sıra ayak parmaklarım da her geçen gün daha da iyiye gidiyor." dedi.