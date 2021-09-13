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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Stroll'ün incelemesinden uyarı çıktı

Ekleyen:
, Şef Editör

Aston Martin F1 pilotu Lance Stroll, İtalya GP'deki sarı bayrak ihlali şikayetiyle ilgili incelemeden uyarı alarak kurtuldu.

Stroll'ün incelemesinden uyarı çıktı

Kanadalı pilot yarışı 7. sırada tamamlamıştı ancak bir ceza alsaydı, arkasındaki Alpine ve Williams pilotları çok yakın olduğu için muhtemelen çok sıra kaybedecekti ve takip eden 4 isim birer sıra yükseleceklerdi.

Fernando Alonso, Stroll'un sarı bayraklar altında yeteri kadar yavaşlamadığını belirterek şikayet etmişti ve bunun üzerine inceleme geldi. Olay, Haas pilotu Nikita Mazepin'in Ascari şikanı çıkışında spin atıp pist üstünde durduğu anlarda yaşandı.

Alonso, o olaydan birkaç saniye önce Stroll'ün ilk virajı kaçırıp uygun yerden dönmeyerek avantaj kazandığını bildirmişti. Ancak ardından sarı bayrak olayı yaşandı ve Alonso orada sarı bayraklara uymayarak büyük zaman kazandığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Marcin Budkowski, "Bir yerde Stroll'ü geçeceğimizi düşündük ancak o biraz fazla hızlıydı."

"Sanal güvenlik aracından hemen önce ona yaklaşıyorduk ve Stroll ya VSC'den (sanal güvenlik aracı) ya da hemen öncesinden faydalanmış gibi görünüyor."

"Fernando onun çift sarı bayrak altında yavaşlamadığını bildirdi. Açıkçası o durumda ciddi bir şekilde yavaşlamanız lazım. VSC'den sonra o farkı ikiye katladı. Bu pek doğru görünmüyor." dedi.

Pistin o bölümünde ışıklar hemen gelmedi ancak yine de hakemler ellerindeki çifte sarı bayrak sallıyordu.

Açıklamada, "Elektronik hakem sistemi henüz sarı bayrağı göstermiyor olsa da, pistteki görevliler 8. viraj girişinden 10. viraj çıkışına kadar sarı bayrakları sallıyordu."

"Pilotların çifte sarı bayrak sallandığını kolay bir şekilde göremeyecekleri tek bir nokta vardı ancak yine de orası, tek bir sarı bayrak sallandığını gösteren noktaya paraleldi."

"Hakemler pilotun kurallarda belirtildiği gibi yavaşladığını belirlediler ancak bu, daha önce olabilirdi. Hakemler bu yüzden uyarı verdiler." sözlerine yer verildi.

Stroll ise sarı bayrakları görür görmez hemen yavaşladığını söyledi.

Stroll, "Evet, yavaşladım. Sarı bayrak, ben fren noktasındayken geldi. O yüzden frenlemeden önce sarı bayrak var mıydı net bir şekilde bilmiyordum."

"Bu yüzden virajların sırasına odaklandım. Ve olayı görür görmez, ilk görünen sarı bayrakta, benim durumumda, viraj kompleksinden sonraydı, yavaşladım. Bu şekilde oldu." dedi.

Stroll ayrıca ışıklı panellerde sarı bayrağı görmediğini ancak aracın ekranına bildirim geldiğini söyledi.

Stroll, "Işıklı levhalarda bir şey göstermediler. Ancak bizim ekranımıza bildirim geliyor. Ancak virajların ortasındayken, bu bildirimi göremiyorsunuz çünkü sadece sürüş yapmaya odaklanıyorsunuz."

"Sarı bayrak olduğunu görür görmez, yeşil görünene kadar ayağımı gazdan çektim." dedi.

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