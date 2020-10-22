Stroll’ün doktor teşhisi telefonda yapılmış

Nürburgring hafta sonunda Kanadalı sürücü, karın ağrısı nedeniyle pek iyi durumda değildi ve cumartesi günü piste çıkmama kararı aldı.

Stroll ve Racing Point, doktorun açıklamalarının ardından koronavirüs olmadığı konusunda ikna olduklar, bu yüzden İsviçre'deki evine dönene kadar ekstra test yaptırmadılar. Ancak eve döndükten sonra yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Stroll'ün Eifel GP hafta sonunda yaşadıkları tartışmalara neden oldu ve FIA ile F1'in COVID-19 protokolünde açık olduğunu ortaya çıkardığı söylendi.

Takım Patronu Szafnauer, bugünkü basın toplantısında yarış hafta sonu öncesinde yapılan testlerin negatif çıkması ve Stroll'un doktorunun açıklamaları nedeniyle kendilerinin rahat davrandığını söyledi.

Szafnauer, "Karın ağrısı vardı ve bunu sürekli yaşıyordu. Lance bunun üzerine doktorunu aradı. Ne yapabilirdim ki? Öyle değil mi? Otmar'ı dinlemek yerine, doktorunu aradı. Ben tıp insanı değilim."

"Konuşan kişi, Lance'in İsviçre'deki özel doktoruydu. Telefonda konuştular. O, Rusya'dan sonra Lance'i gören aynı kişiydi. Rusya'dan sonra da karın ağrısı vardı, onu birkaç defa teste soktuk. Lance daha sonra İsviçre'ye gitti ve doktoruna göründü, onu aradık." dedi.

Szafnauer, doktorun söylediklerinin ardından yarış hafta sonunda Stroll'e test yapmadıklarını ve takım çalışanları için farklı önlemler almadıklarını söyledi.

“Bazı şeylerin önemini sonradan anlamak harika bir şey. Ancak unutmayalım ki, etkinlik öncesinde testi negatif çıktı. Rusya sonrasındaki iki testte negatif sonuç aldı. Semptomlar Rusya’dan sonra ortaya çıktı.”

“Pazar günü yaptırdığı testin pozitif çıkmasıyla beraber, bunun önemini sonradan anlayabilirsiniz. Ancak o zaman, sahip olduğumuz verilerle bunun gereksiz olduğunu hatırlamalısınız. Gidip test yaptırmak aklıma bile gelmedi.”

Szafnauer ayrıca takımın güvenlik protokollerini ciddiye almadığına dair tüm suçlamaları reddetti.

“Dünyadaki diğer tüm kurumlardan daha fazla test yaptığımızı belirtmek istiyorum. Sadece Formula 1 takımları değil, dünyadaki diğer tüm kurumlar…”

“Fabrikadaki her çalışanı haftada iki kez test ediyoruz. 15 binden fazla test yaptık, altı pozitif vaka çıktı.”

“Test ediyoruz ve virüsü herkesten daha fazla ciddiye alıyoruz. Tüm çalışanlarımızı, bir yarıştan geldiklerinde test ediyoruz. Böylece eve gittiklerinde hiçbir şey kapmadıklarında rahatlıyorlar. Bunu tek yapan biziz.”

FIA, COVID-19 protokollerini Portekiz GP’den itibaren değiştirdi ve padoğa girmek isteyen herkesin, izin verilmeden en az 24 saat önce negatif bir test sonucu elde etmesi gerekiyor.

Szafnauer, Stroll olayında yakalanmasına rağmen Racing Point’in yapabileceği çok az şey olduğunu söyledi.

“Racing Point’te yaptığımız şeylerle ve FIA’nın yaptığı değişiklikle beraber başka bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Yapabilecek başka bir şey yok.”

“Dediğim gibi, bir yarıştan gelmeden önce herkesi test ediyoruz ve fabrikaya gelirlerse de salı ve cuma günleri test yapıyoruz.”