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Stroll'ün aracı, Latifi ile temasta hasar görmüş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Lance Stroll, aracının Nicholas Latifi ile yarışın ilk turunda yaşadığı temasta hasar gördüğünü ve bu yüzden de iyi performans sergileyemediğini söyledi.

Stroll'ün aracı, Latifi ile temasta hasar görmüş

Kanadalı pilot, Amerika'da sıralama turlarının ilk bölümünde elendi ve yarışa gerilerden başlamak zorunda kaldı.

Daha henüz ilk viraja gelirken, vatandaşı Nicholas Latifi'nin kendisine çarpmasıyla spin atan Stroll'ün aracında ön kanat hasarı oluştu. 

Aston Martin, Kanadalı pilotu pite almak yerine yarışta tutmaya karar verdi. Böylece pitlerde oluşacak kaybı yaşamamış oldular. Ancak ön kanattaki hasar Stroll'ün önemli bir tempo kaybı yaşamasına yol açtı.

Sonuç olarak Stroll, başlangıç sırasına göre bir sıra yükselerek 12. olurken, takım arkadaşı Sebastian Vettel 18. başladı ve 10. olup puan aldı.

Stroll, yarış hafta sonuyla ilgili şöyle konuştu: "Bu hafta sonu pek çok şey istediğimiz gibi gitmedi."

"İlk virajda şanssızdık, bana çarptılar ve bu harika değildi. Sonrasında toparlanmak için elimizden geleni yaptık ama bizim günümüz değildi."

"Araç temastan sonra iyi hissettirmedi. Ön kanatta çok fazla hasar vardı. Ne kadar hasar olduğunu bilmiyorum, bakmamız lazım."

"Fakat dediğim gibi, ilk virajda çarpıştıktan ve geriye düştükten sonra ön bölümü yakalamak çok zordu. Hasar yarış boyunca bizi etkiledi.”

Ön kanat değişikliği için neden pite girmediği sorulduğunda, "Çok fazla zaman kaybederdik ve araç hâlâ sürülebilir durumdaydı."

"Önümüzde bir şeyler olmasını ummuştuk. Fakat şansın bizden yana olmadığı o yarışlardan sadece biriydi. Normal bir hafta sonu olsa kesinlikle iyi bir sonuç alabilirdik."

Aston Martin, bitime beş yarış kala şampiyonada AlphaTauri'nin 32 puan ardında yedinci sırada yer alıyor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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