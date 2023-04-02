Stroll'ü suçlamayan Leclerc: "Kariyerimin en kötü sezon başlangıcı"

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Charles Leclerc, temiz bir tur atamadığı sıralama turalrının ardından yarışa yedinci başlamıştı ve pazar günkü yarışın ilk turunda, Lance Stroll'ün temasıyla spin attı.

Stroll, Alonso ve Leclerc'in arasında sıkışmıştı. Bundan ötürü de temas kaçınılmaz oldu.

Sonuç olarak Leclerc, ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalmasının ardından sadece 6 puana sahip ve bunun kariyerinin en zor sezon başlangıcı olduğunu kabul ediyor.

Monakolu pilot, "Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Bu kesinlikle kariyerimin en kötü başlangıcı. Sadece altı puan ya da buna benzer bir şey aldım, ki bu gerçekten çok az. Yaşananlar sinir bozucu."

"Yarışın uzun süreceğini biliyordum. Aslında birinci virajda sakindim ama üçüncü virajda boşluk vardı. Açıkçası geçme gibi bir planım olmasa da, Fernando'nun yaptığı şey yüzünden Lance normalden çok daha erken fren yaptı."

"Maalesef Fernando önünde araçlar olduğu için fren yapmak zorunda kaldı ve Lance onunla benim arama girdi ve temas ettik. Bu bir yarış kazasıydı fakat sezon başlangıcı çok kötü olduğu için gerçekten sinir bozucu."

"Umarım Bakü'de daha iyi başlarız."

The retired car of Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"İşler ters gittiğinde büyük aralar vermeyi hiç sevmiyorum. Elbette elimizdeki bu üç haftalık zamanı kullanarak aracı geliştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Carlos bugün iyi bir tempoya sahip, umarım daha da iyi oluruz." dedi.

Leclerc, artık kendisine belirli bir hedef koymadığını söyledi.

"Bu sezon için uzun vadeli hedeflerim yok. Yarışları ceza almadan ve sorun yaşamadan bitirmeyi düşünmek zorundayız. Şu anda önceliğimiz bu."

"Ferrari'nin de aracı geliştirmesi gerektiği açık. Bu yarış için sabırsızlanıyorduk çünkü Carlos'tan da gördüğümüz gibi çok ilginç şeyler yapabilirdik. Bazı ayar değişiklikleri yaptık ve yarış temposu açısından iyi bir adım atmayı bekliyorduk."

"Şimdi yarış hızımızın nasıl ve ne kadar daha iyi olabileceğini görmek için bir sonraki yarışı bekliyorum."

"Burada maalesef sıralama turlarında iyi bir tur atamadık ama potansiyelin iyi olduğunu biliyoruz. Şimdi asıl soru yarış temposunda ne kadar gelişebileceğimiz."