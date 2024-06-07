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Formula 1 Kanada GP

Stroll'dan eleştirilere yanıt: "En iyilerden birisi olan Alonso ile durum 4-4"

Lance Stroll, F1 2024'te Fernando Alonso'ya karşı gösterdiği performansından memnun.

Ezel Tan
Basın Toplantısı, Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lance Stroll, Fernando Alonso'nun yanında geçirdiği 2023 sezonunda beklentilerin çok altında kaldı ve iyi bir performans sergileyemedi.

Bu yıl da Alonso 33 puan toplarken, Stroll sadece 11  puan toplayabildi.

Kanadalı yayın kuruluşu TSN'e konuşan Stroll, son zamanlarda İspanyol pilot karşısında gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Şöyle dedi: "O iki kez Dünya Şampiyonu ve insanlar onu Formula 1'in en iyi pilotu olarak görüyor. Şu anda sıralama turlarında durum  4-4."

"Puanlar biraz aldatıcı çünkü bazen bir kişi motor arızası yaşayabiliyor. Bu bazen sezon sonunda puanları etkiliyor."

"Son birkaç hafta sonuma bakıyorum ve güçlü olduklarını düşünüyorum. Tempoya ve hıza baktığımda, sıralama turlarında durumun 4-4 olduğunu görüyorum."

"İnsanlar onun çok iyi olduğunu ve son birkaç hafta sonunda onu yendiğimi söylüyor. Şimdi bunları istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz."

Stroll, 2025'te de Aston Martin'de kalacağını işaret etti.

"Son zamanlarda bana bu konuda daha fazla soru geliyor. Ekibimizin Silverstone'daki fabrikasında olan her şey beni çok mutlu ediyor."

"Son yıllarda Aston Martin hızla gelişiyor, bu büyüme devam ediyor. Ben de tüm bunlara katılmaya devam etmekte kararlıyım."

"Şimdi tamamen bu hafta sonu karşı karşıya olduğumuz sorunlara odaklanmış durumdayım. Elbette buradaki yarışın tadını çıkarmak istiyorum."

"Bu zorlu pistte performans göstermeyi her zaman sevdim, bana her zaman özel bir ruh verdi. Umarım şimdi de öyle olur, özellikle uzun düzlükleri olan pistlerde aracımız daha iyi."

"Bu yüzden burada gayet iyi çalışmasını bekliyorum. En azından ben öyle umuyorum."

Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı, piste geliyor

Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı, piste geliyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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