Stroll: “Zorlu bir hafta sonu olacak”

Stroll, geçtiğimiz hafta Fransa’da sıralama turlarının ilk bölümünde kırmızı bayrak çıkmasıyla son turunu tamamlayamamış ve ikinci bölüme kalamadan elenmişti. Pazar günü Paul Ricard’da 19. sıradan start alan Kanadalı pilot, etkileyici bir performans göstererek 9 sıra yükseldi ve 10. sırada finiş gördü.

Steiermark Grand Prix’si öncesinde konuşan Stroll, Fransa’da sıralama seansında yaşadığı şanssızlığa rağmen yarış performansı konusunda ilerleme kaydettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

"İlk 10'a daha yakın bir yerden start almak kesinlikle 19. sıradan başlamaktan daha kolay olurdu. Ancak sıralama seansında biraz şanssızlık yaşadım.”

“Pist sınırlarını aştığım için bir turum silinmişti ve daha sonra hemen ikinci kez kırmızı bayraklar çıktı. Fakat böyle şeyler yaşanabilir.”

“Buna rağmen iyi olan şey ise pazar günü güçlü bir tempomuz olmasıydı ve her iki araç da yarış boyunca ilerleme kaydediyordu ve yarış boyunca pozisyonlar kazanıyorduk. Bu yüzden bu hafta sonuna gelirken, bu bizim için olumlu bir nokta oldu.”

Ayrıca Stroll, onları Steiermark’ta zorlu bir hafta sonu olacağını düşünse de rekabetçi olabileceklerini düşünüyor.

Stroll, “Kesinlikle rekabetçi olmamamız için hiçbir neden yok.”

“Ancak zorlu bir hafta sonu olacak, burada hep böyle olur. Turlar çok kısa bu yüzden küçük ayrıntılar büyük farklar yaratıyor. Zaten griddeki herkes birbirine çok yakın ve burada daha da yakın olmasını bekliyorum.”

“Sıralamalarda yaklaşık 1:3’lük turlar çıkacaktır ve yarışta geçiş fırsatları olacaktır. Her zaman fırsatlar var ve hava durumu da ilginç olacak gibi gözüküyor. Bu yüzden, ne olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ardından Stroll’e, yeni takım arkadaşının dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel olmasının, onu daha iyi performans göstermesi için gaza getirip getirmediği soruldu.

Kanadalı pilot, “Bunu söylemek için daha çok erken. Bazı hafta sonlarını o daha hızlı, bazı hafta sonları ben daha hızlıyım. Durum şu anda böyle ilerliyor.”

“Önümüzde daha uzun bir sezon var bu yüzden ne olacağını göreceğiz ama ben sadece kendi yaptıklarıma ve araçtan nasıl daha iyisini çıkarabileceğime odaklanıyorum.” dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images