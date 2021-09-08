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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Stroll: "Zandvoort'un geçişlere çözüm bulması gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Lance Stroll, yarış boyunca geçiş yapmakta çok zorlandığını ve frenleme bölgesi eksikliği nedeniyle geçiş yapmanın çok zor olduğunu söyledi.

Stroll: "Zandvoort'un geçişlere çözüm bulması gerekiyor"

Zandvoort, 1985 yılından sonra ilk kez geçtiğimiz hafta sonu Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve pistte, geçişlerin artırılmasına yardım olmak adına pek çok değişiklik yapılmıştı.

Özellikle oval son viraj sayesinde geçiş imkanının artması hedefleniyordu ancak başlangıçta burada DRS açılabileceği düşünülse de, FIA güvenlik gerekçesiyle buna izin vermedi.

Yarışın çoğunu Williams pilotu George Russell'ın ardında geçiren Lance Stroll, pistte geçiş yapmanın çok zor olduğunu belirtti.

Kanadalı pilot, Aston Martin'le puan barajının dışında kalırken, hafta sonuna dair bazı değerlendirmelerde bulundu.

Stroll şöyle dedi: "Yarışa baktığımızda, Williams'ın gerisinde kaldığımız ve hızımızı gösteremediğimiz için, genel anlamda strateji üzerinde çalıştığımız bir yarış oldu."

"Burada büyük bir lastik avantajınız yoksa geçiş yapmanız neredeyse imkansız oluyor. Son virajın çok fazla yardımı olduğunu sanmıyorum. Bence bazı fırsatlar olması için gerekli olan uzun düzlük ve ardından gelen büyük frenleme bölgesi konusunda eksiklik var."

"Eğer son virajda DRS'ye izin verilirse bence işleri daha iyi hale getirebilir. Son viraj bunu yapmanın güvenli olup olmayacağını bilmiyorum çünkü tam gaz geçilse bile sonuçta orası da bir viraj. Deneyip görmek lazım."

"Sırada Monza var ve belki de bize daha iyi uyabilir. Nasıl gideceğini göreceğiz. Bu hafta sonu temelde sıralama turlarındaki kırmızı bayraklardan etkilendik. Bunun dışında pisti sevdim, belki geçiş konusunda bir şeyler yapabilirler. Bunun dışında bunun, sürmesi harika bir pist olduğuna hiç şüphe yok, cumartesi günü harikaydı."

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