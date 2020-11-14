Stroll yerini korurken Norris neden ceza aldı?

Yağmur altında geçen sıralamalarda, yol tutuşunun da eksikliğiyle birçok pilot pist dışına çıktı ve çok fazla sarı bayrak sallandı. Sarı bayraklar esnasında yeteri kadar yavaşlamadığı düşünülen bazı isimler inceleme altına alındı ve bu isimlerden birisi de pole pozisyonunu kazanan Stroll'dü.

Stroll, pole pozisyonunu kazandığı turda 7. virajda spin atan takım arkadaşının yanında yavaşlamadığı gerekçesiyle inceleme altına alınmıştı.

Pilotlar yapılan görüşmede, tüm verilerin incelenmesinin ardından Stroll'un olay yerinde ayağını gazdan çektiği ancak o dakikalarda pist şartlarının iyileşmesi nedeniyle ayağını gazdan çekse de bunun sektör zamanına yansımadığı belirtildi ve ceza verilmedi.

McLaren pilotu Lando Norris de birinci seansın sonunda 8. virajda Nicholas Latifi'nin spini sonrası sallanan sarı bayrak bölümünde yeteri kadar yavaşlamadığı için inceleme altına alınmıştı.

Norris'in de sarı bayraklar altında yavaşladığı görüldü ancak ona 5 sn cezası verildi.

Peki iki pilot için neden farklı karar verildi?

İki pilota farklı ceza verilmesinin ana nedeni kazalarda sallanan sarı bayraklar. Perez'in spini için tek sarı bayrak sallanırken, Latifi'nin spini için çift sarı bayrak sallanıyordu.

7. virajda Perez'in spini sonrası sallanan tek sarı bayrak nedeniyle Racing Poing, Stroll'u yavaşlaması konusunda uyardı. Telemetre verileri, Stroll'un o bölgede ayağını gazdan çekerek virajı döndüğü ve olay yerini geçtikten sonra tekrar gaza bastığını gösterdi.

Stroll'e telsizden tek sarı bayrak sallandığı, bu yüzden sonrasında zorlamaya devam edebileceği söylendi.

Bu önemli bir mesajdı çünkü çift sarı bayrak olsaydı, Stroll oradan geçerken turunu tamamen bırakmak zorunda kalabilirdi.

Stroll ve Norris'in olayı bu noktada ayrışıyor. McLaren pilotu o esnada tur zamanını iyileştirmek istemiyordu ancak değişken koşullar nedeniyle o da derecesini geliştirmiş oldu ve böylece kural ihlali yaptı.

Kurallarda çift sarı bayrak sallandığında "sürücülerin hızını ciddi miktarda azaltması, geçiş yapmaması ve gerekli olması halinde durmaya ya da yön değiştirmeye hazır olması gerektiği" belirtiliyor. Tek sarı bayrakta ise turunu geliştirse bile sadece o bölgede yavaşlaması gerekiyor.

Bunun dışında antrenman ya da sıralama seansında çift sarı bayrak sallandığında, pilotların iyi tur zamanı kaydetmemesi gerektiği yani pilotun o turunu bırakması gerektiği belirtiliyor.

Norris o esnada tur zamanını geliştirmek istemese de, pist koşullarının bir önceki hızlı turuna göre iyileşmesi nedeniyle derecesini iyileştirmiş oldu ve kurallar gereği ceza aldı.