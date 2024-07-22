Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Stroll, yerini Alonso'ya vermesini isteyen Aston Martin'in takım emrini reddetmiş

Lance Stroll'ün yarış sonunda kendisinden yerini Fernando Alonso'ya vermesini isteyen Aston Martin'i reddettiği ortaya çıktı.

Ezel Tan
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pazar günkü yarışın odak noktası şüphesiz McLaren'ın takım emirleriydi fakat takım emri veren bir başka ekip daha vardı.

Aston Martin, hafta sonunun son puanını Fernando Alonso'ya vermesi için Lance Stroll'a bir takım emri uyguladı.

TV yayınında kaçırılan bir telsiz konuşmasında, Stroll'ün yarış mühendisi Andrew Vizard, damalı bayraktan önce Stroll'den Alonso'ya 10. sırayı geri vermesini talep etti.

İlk talepte Vizard,  “Şimdi, bitiş çizgisini geçmeden önce yavaşlaman gerekiyor, Fernando dört saniye arkanda, arka tarafta baskı yok." dedi.

Bu talep Stroll tarafından sessizlikle karşılandı.

Vizard sonrasında, "Lance, geri çekilmeni ve Fernando'nun geçmesine izin vermeni öneriyorum. O dört saniye geride.” diye ikinci bir mesaj daha verdi.

Stroll tekrar yanıt vermedi.

Vizard'ın "Tamam, damalı bayrak çıkıyor." mesajıyla Stroll'ün Alonso'nun geçmesine izin verme şansı ortadan kalktı.

Bu, son puanın Alonso'ya yol vermeyen Stroll'e gittiği anlamına geliyordu.

Her iki Aston Martin pilotu da yarıştan sonra takım emirleri konusuna değinmedi.

Alonso stratejiyi eleştirerek , “Bence bugün strateji doğru değildi. Tabii ki yarıştan sonra bunu söylemek kolay."

"7. turda pite girdik ve o noktadan sonra bir orta, bir sert lastikle 63 tur atmak biraz iyimser bir hamleydi." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, heads to the grid

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, heads to the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull: "Verstappen'in öfkesini simülasyon yarışına bağlamak saçmalık"
Sonraki haber Alpine, adım adım Mercedes motoru kullanmaya yaklaşıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

Formula 1
Macaristan GP
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış
Norris: "İlk kez bu hafta sonu 'en hızlı araca sahibiz' derken içim rahat"

Norris: "İlk kez bu hafta sonu 'en hızlı araca sahibiz' derken içim rahat"

Formula 1
Macaristan GP
Norris: "İlk kez bu hafta sonu 'en hızlı araca sahibiz' derken içim rahat"
Alpine, adım adım Mercedes motoru kullanmaya yaklaşıyor

Alpine, adım adım Mercedes motoru kullanmaya yaklaşıyor

Formula 1
Macaristan GP
Alpine, adım adım Mercedes motoru kullanmaya yaklaşıyor

Son Haberler

Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"

Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"
Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"

Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

F1 Formula 1
Macaristan GP
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış
Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

MGP MotoGP
Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye