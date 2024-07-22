Stroll, yerini Alonso'ya vermesini isteyen Aston Martin'in takım emrini reddetmiş

Pazar günkü yarışın odak noktası şüphesiz McLaren'ın takım emirleriydi fakat takım emri veren bir başka ekip daha vardı.

Aston Martin, hafta sonunun son puanını Fernando Alonso'ya vermesi için Lance Stroll'a bir takım emri uyguladı.

TV yayınında kaçırılan bir telsiz konuşmasında, Stroll'ün yarış mühendisi Andrew Vizard, damalı bayraktan önce Stroll'den Alonso'ya 10. sırayı geri vermesini talep etti.

İlk talepte Vizard, “Şimdi, bitiş çizgisini geçmeden önce yavaşlaman gerekiyor, Fernando dört saniye arkanda, arka tarafta baskı yok." dedi.

Bu talep Stroll tarafından sessizlikle karşılandı.

Vizard sonrasında, "Lance, geri çekilmeni ve Fernando'nun geçmesine izin vermeni öneriyorum. O dört saniye geride.” diye ikinci bir mesaj daha verdi.

Stroll tekrar yanıt vermedi.

Vizard'ın "Tamam, damalı bayrak çıkıyor." mesajıyla Stroll'ün Alonso'nun geçmesine izin verme şansı ortadan kalktı.

Bu, son puanın Alonso'ya yol vermeyen Stroll'e gittiği anlamına geliyordu.

Her iki Aston Martin pilotu da yarıştan sonra takım emirleri konusuna değinmedi.

Alonso stratejiyi eleştirerek , “Bence bugün strateji doğru değildi. Tabii ki yarıştan sonra bunu söylemek kolay."

"7. turda pite girdik ve o noktadan sonra bir orta, bir sert lastikle 63 tur atmak biraz iyimser bir hamleydi." dedi.