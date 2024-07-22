Stroll, yerini Alonso'ya vermesini isteyen Aston Martin'in takım emrini reddetmiş
Lance Stroll'ün yarış sonunda kendisinden yerini Fernando Alonso'ya vermesini isteyen Aston Martin'i reddettiği ortaya çıktı.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Pazar günkü yarışın odak noktası şüphesiz McLaren'ın takım emirleriydi fakat takım emri veren bir başka ekip daha vardı.
Aston Martin, hafta sonunun son puanını Fernando Alonso'ya vermesi için Lance Stroll'a bir takım emri uyguladı.
TV yayınında kaçırılan bir telsiz konuşmasında, Stroll'ün yarış mühendisi Andrew Vizard, damalı bayraktan önce Stroll'den Alonso'ya 10. sırayı geri vermesini talep etti.
İlk talepte Vizard, “Şimdi, bitiş çizgisini geçmeden önce yavaşlaman gerekiyor, Fernando dört saniye arkanda, arka tarafta baskı yok." dedi.
Bu talep Stroll tarafından sessizlikle karşılandı.
Vizard sonrasında, "Lance, geri çekilmeni ve Fernando'nun geçmesine izin vermeni öneriyorum. O dört saniye geride.” diye ikinci bir mesaj daha verdi.
Stroll tekrar yanıt vermedi.
Vizard'ın "Tamam, damalı bayrak çıkıyor." mesajıyla Stroll'ün Alonso'nun geçmesine izin verme şansı ortadan kalktı.
Bu, son puanın Alonso'ya yol vermeyen Stroll'e gittiği anlamına geliyordu.
Her iki Aston Martin pilotu da yarıştan sonra takım emirleri konusuna değinmedi.
Alonso stratejiyi eleştirerek , “Bence bugün strateji doğru değildi. Tabii ki yarıştan sonra bunu söylemek kolay."
"7. turda pite girdik ve o noktadan sonra bir orta, bir sert lastikle 63 tur atmak biraz iyimser bir hamleydi." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, heads to the grid
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"
Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış
Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar