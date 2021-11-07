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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Stroll yeni vites kutusuna geçti

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Lance Stroll, sıralama turlarındaki kazanın ardından yeni vites kutusuna geçmek zorunda kaldı.

Stroll yeni vites kutusuna geçti

Hafta sonu öncesinde yeni bir güç ünitesine geçtiği için grid cezası alan Lance Stroll, yarışa zaten geriden başlayacaktı.

Fakat kendisiyle beraber Lando Norris, Esteban Ocon ve  Yuki Tsunoda da grid cezası almıştı. Bu yüzden Stroll, sıralama turlarına katıldı ve yarışa bu isimlerin önünde başlamak istedi.

Ancak daha ilk turunda, start finiş düzlüğüne çıkarken aracının kontrolünü kaybetti ve pistin sol kısmındaki bariyerlere çarptı.

Araçta büyük hasar oluştu ve Stroll seansa devam edemedi.

Başlangıçta şasi değişikliği gerekebileceği yönünde endişeler vardı ancak Aston Martin, pazar sabahı sadece vites kutusu değişikliği yaptığını doğruladı.

Bu yüzden Stroll, yarışa son sıradan başlasa da en azından gridde olabilecek.

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