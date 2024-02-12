Stroll: "Yeni sezonda 'daha iyi bir pilot' olabilmek için çok çalıştım"

Stroll, 2023 sezon öncesi testlerini yaptığı bisiklet kazası sebebiyle kaçırmıştı.

Sezonun açılış yarışı için araca geri dönen Kanadalı pilot, geçirdiği ameliyattan sonra çok zorlansa da yarışı 6. sırada tamamlayarak sezona harika bir başlangıç yapmıştı.

Ancak sezon ilerledikçe Aston Martin AMR23 aracının performans kaybıyla takım geriledi ve sezonu 5. sırada noktaladı.

Stroll, kış arasında boş zamanın keyfini çıkarırken aynı zamanda 2024 sezonuna da hem zihinsel hem fiziksel olarak hazırlandığını anlattı.

Aston Martin pilotu, "Kış arası güzel geçti. Arkadaşlarımla ve ailemle biraz boş zamanın tadını çıkardım, donutlara ve biraya doydum ve artık yarışlara geri dönmeye hazırım."

"Aynı zamanda sıkı antrenman yapmaya da devam ettim. Geçen sezonu düşünmek ve bu sezon nasıl daha güçlü, daha iyi bir sürücü olarak geri dönebileceğimi düşünmek için çok zaman harcadım."

"Yılın bu dönemi her zaman çok heyecan vericidir. Aracın lansmanında ilk kez onu hissedersiniz ve sonra Bahreyn'e gidip herkesin nerede olduğunu görürsünüz." dedi.

Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin

Ne kadar heyecanlı olursa olsun Stroll, bir yıl önce geçirdiği kazadan sonra hâlâ temkinli olduğunu ve bazı antrenmanlardan kaçındığının altını çizdi.

"Evim yastıklarla dolu ve neredeyse dışarı çıkmama izin verilmiyor!"

"[Neyse ki] koşmama izin var. Aslında kimse bana bunu söylemedi ama bence her gün yaşıyoruz ve öğreniyoruz. O yüzden koşuyorum ama koşarken adımlarıma dikkat ediyorum. Bileğimi bükmek yok, o eğlenceli şeylerin hiçbiri yok. Sadece düz bir adımla koşuyorum ve uzuvlarıma dikkat ediyorum. Bu yıl Bahreyn'deki testlere katılmak istiyorum, şu an hedefim bu."

Şu ana kadar 2024 aracında yapılan değişikliklerle ilgili izlenimleri sorulduğunda ise Kanadalı pilot şu yanıtı verdi: "2024 aracı için çok heyecanlıyım."

"Geçen yılki aracın üzerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Geçen yıl sezon başında güçlü bir aracımız vardı. Elbette belirli pistlerde araçta bazı zayıflıklar vardı ve takım olarak bunlarla çok daha fazla mücadele ettik."

"Dolayısıyla bu yıl tüm fabrika geçen yılın üzerine bir şeyler koyabilmek, bazı zayıflıkları iyileştirmek ve aynı zamanda geçen yılki aracın güçlü yanlarını geliştirmek için gerçekten çok sıkı çalışıyor."

"Sezonun başlangıcı için ve genel 2024 sezonu için çok heyecanlıyım. Bu uzun bir sezon olacak ve biz de ilk yarıştan 24. yarışa kadar bir şeyler inşa etmek ve aracı yıl boyunca çok daha güçlü getirmek istiyoruz. Bunu dört gözle bekliyorum."