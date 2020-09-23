Stroll yeni motora geçmek zorunda kalacak
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Lance Stroll, bu hafta sonu yapılacak Rusya GP'de yeni bir güç ünitesine geçmek zorunda kalacak. Çünkü Kanadalı pilotun ikinci motoru, Mugello'daki kazada hasar gördü.
Toskana Grand Prix'sinde yaşanan en şiddetli kaza hiç şüphesiz Lance Stroll'ün kazasıydı. Kanadalı sürücü, 42. turda 280 km/s hızla bariyerlere çarptı.
Stroll, araçtan sağ salim çıkmayı başardı ancak araç kaldırılırken arka tarafında büyük bir hasar olduğu görülebiliyordu.
Takımlar ve mühendisler, şiddetli kazalara rağmen güç ünitelerini kurtarmayı başarabiliyorlar. Ancak bu kez Mercedes mühendisleri, güç ünitesini kurtarma olasılığı olmadığına karar verdiler.
Racing Point bundan ötürü bu hafta sonu yapılacak Rusya GP'de yeni bir güç ünitesine geçmek zorunda kalacak.
Stroll üçüncü güç ünitesine geçecek ve bu yüzden ceza almayacak. Ama kalan sekiz yarışı tek bir motorla tamamlamak zorunda kalacak.
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|Editör
|Roberto Chinchero
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Stroll yeni motora geçmek zorunda kalacak
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