Stroll: "Yaşadığımız bir sorun yok, sadece hızlı değiliz"
Aston Martin pilotu Lance Stroll, bu hafta sonu AMR23'ün yeterli tempoya sahip olmadığını söylüyor.
Aston Martin bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa yeni bir güncelleme paketi geldi ve yeniden ön tarafa dönmeyi hedefliyordu.
Fakat sıralama turlarında iki araçla birden sıralama turlarının ilk bölümünde elendiler.
Sıralama turlarının ardından konuşan Stroll, ayar veya başka bir konuda sorun yaşamadıklarını, sadece hızlı olmadıklarını söyledi.
Stroll şöyle konuştu: "Sıralama turlarından önce sadece beş tur attığımız göz önüne alındığında, durumun zor olacağı belliydi."
"Buna rağmen AMR23'ü oldukça çabuk anladığımı düşünüyorum."
"Bugünkü sorun hızımızın yeterli olmamasıydı. Biraz daha fazlasını umuyorduk, bu yüzden hayal kırıklığı yaratan bir sonuç oldu."
"Fakat burası yarışmak için iyi bir pist ve geçiş yapmak mümkün, bu yüzden Pazar günü fırsatlar olacağına eminim."
Stroll, araçta denge sorunu olup olmadığı sorusuna, "Dediğim gibi, kötü bir seans olduğunu düşünmüyorum. Kaçırdığımız zamana rağmen hemen araca adapte oldum ve araçtan mutluydum."
"Sadece yeterince hızlı değildik. Bugüne girerken daha fazlasını istiyorduk."
"Bakalım pazar günü bizlerin neler bekliyor?" cevabını verdi.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
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