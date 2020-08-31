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Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Yarışta yapabileceğim hiçbir şey yoktu"

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Stroll: "Yarışta yapabileceğim hiçbir şey yoktu"
Ekleyen:
, Editör

Racing Point F1 pilotu Lance Stroll, 9. sırada tamamladığı Belçika GP'nin ardından yapabileceği hiçbir şey olmadığını belirtti.

Her iki Racing Point sürücüsü de Belçika'da puan almayı başardı. Ancak Lance Stroll dokuzuncu olabilirken, Sergio Perez onuncu oldu ve beklentilerin altında kaldılar. 

Racing Point, takımlar şampiyonasında McLaren'ın gerisine düşerek dördüncü sıraya geriledi.

Stroll yarıştan sonra şöyle konuştu: “Zor bir yarıştı. İyi başladım, bir sıra kazandım. İlk bölümde iyi göründük, ancak ikinci bölümde sert lastikler aşınmaya başladı ve durumu kontrol etmek zordu."

"Bir noktada yedinciydim, bu yüzden dokuzuncu olduğum için hayal kırıklığına uğradım. Fakat daha yüksek bir pozisyonda kalmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

"Olumlu tarafa bakarsak, zor bir güne rağmen ilk onda bitirmeyi başardık ve bu, önümüzdeki hafta sonu Monza'da daha fazla puan alma şansımız olduğu anlamına geliyor."

"Monza pisti aracımıza uyuyor, ancak Monza'da hemen iyi olmamızı sağlayacak çözümler bulmak için bugünkü yarışı analiz etmemiz gerekiyor."

Sergio Perez ise şunları ekledi: "Stratejiyi analiz etmemiz gerekiyor, ancak bunun yarışımızı büyük ölçüde etkilediğini sanmıyorum. İki araçla birden puan almak olumluydu. Şimdi neden hafta sonu başındaki hıza sahip olmadığımızı anlamak gerekiyor."

"Pit stoptan sonra birkaç sıra kazandım ve ilk ona geri döndüm. Birkaç geçiş yapmayı başarmış olmam harika! Ancak genel olarak, yeterince hızımız yoktu. Bu yüzden önümüzdeki hafta Monza'da daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor. Pist aracımıza uymalı, umarım çok puan alırız." 

 

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Editör Kemal Şengül

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