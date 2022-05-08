Stroll: "Yarışta puan alabiliriz"

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Aston Martin pilotları, son yarışlarda tempo yükseltmeye başladılar ve Miami'de iki pilot da son bölüme kalacak tempodaydı.

Lance Stroll iyi bir turla son bölüme kalmayı başardı ve yarışa 10. sıradan başlama hakkı elde etti.

Kanadalı pilot, "Bugünkü performansımızdan dolayı mutlu olabileceğimize inanıyorum."

"İkinci bölümde, son bölüme kalmak adına çok iyi bir tur attım. Fakat üçüncü bölümdeki son turumda, son sektörü bir araya getiremedim. Bu da beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı."

"Yine de 10. sıradayız ve yarışta puanlar için savaşmak adına iyi bir konumdayız."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yeni bir yarışta her zaman pek çok bilinmeyen ve pek çok fırsat vardır. Şahsen bu yarışa bu kadar iyi hazırlandıktan ve tüm bu iyi duyguları tattıktan sonra yarış için tamamen hazır olduğumuzu hissediyorum."

Aston Martin'in şampiyon pilotu Sebastian Vettel ise son bölüme kalmayı küçük bir hata nedeniyle kaçırdı.

Vettel'in sözler ise şöyle oldu: "Bugün sonucun gösterdiğinden daha fazla tempomuz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden üçüncü bölüme kalamadığım için gerçekten hayal kırıklığı yaşadım."

"Son denememde, üçüncü sektörde küçük bir an yaşadım ve bu da bana birkaç ondalığa mâl olduğu için son bölüme kalamadık."

"Aracımız burada çok iyi performans sergiliyor fakat önemli olan yarın ve umarım bazı puanlar alabiliriz."

Aston Martin patronu Mike Krack, bu hafta sonu genel anlamda ilerleme kaydettiklerini söylüyor.

Krack, "Imola'daki çifte puandan sonra Miami'de aracımızı etkileyen konularla ilgili bir başka adım daha atmayı başardık. Lance son bölüme kalmayı başardı ve Seb de şikandaki hatası olmadan Q3'e kalabilirdi."

"Uzun ve sıcak bir yarış olacak fakat puan almayı hedefliyoruz." dedi.