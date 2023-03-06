Stroll: "Yarışta bileklerim yanıyordu"
Lance Stroll, George Russell ile olan altıncılık mücadelesi sırasında bileklerinin yandığını açıkladı.
Stroll, geçirdiği bisiklet kazası sebebiyle bileğinde ameliyat gerektiren sakatlıklar oluşması ve testleri kaçırmasının ardından sezonun açılış yarışı için araca geri döndü.
Stroll yarışta George Russell'ı geride bırakarak altıncılık elde etti. Bu, 2022 sezonu boyunca elde ettiği en iyi sonuçtu.
Yarıştan sonra Kanadalı pilot, Russell ile mücadelesinin fiziksel olarak kendisine zarar verdiğini açıkladı.
Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada Stroll, "O andan sonra bileklerim yanıyordu ve birkaç damla gözyaşı döktüm."
"En önemli olan şey, ikimiz de pistte kaldık ve iyi bir yarış çıkardık."
"Acıyı bir kenara bırakırsak, eğlenceliydi. İyi bir sonuç için sonuna kadar mücadele ettim."
"Son iki haftada olanları düşününce, 10 gün önce yürüyemiyordum, hareket edemiyordum ve her iki elim de kötü durumdaydı."
"Şu anda burada olacağımı düşünmüyordum, bu yüzden bu puanları almak inanılmaz ve sezona harika bir başlangıç." dedi.
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