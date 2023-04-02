Stroll: "Yarışta Alpine bizden daha hızlıydı"
Lance Stroll, Albert Park'ta gerçekleşen yarışta Alpine'in kendisinden daha hızlı olduğunu düşünüyor.
Stroll, Avustralya Grand Prix'sini takım arkadaşı Fernando Alonso'nun gerisinde, dördüncü sırada tamamladı.
Yarışa altıncı sırada başlayan Stroll'ün ilk turda Charles Leclerc ile temas etmesinin ardından Ferrari pilotu çakıl havuzuna doğru uçtu ve yarış dışı kaldı.
Bu temas hakkında Stroll, "Bence bu bir yarış kazasıydı."
"Pist çok dar, 3. viraja girerken bir şekilde sıkıştık ve temas ettik. Onun için talihsizlikti ancak ben şanslıydım ki hasar almadım." dedi.
İkinci kırmızı bayraktan sonra yarışın yeniden başladığı ilk turda Stroll de çakıl havuzuna doğru uçtu.
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, at the pit wall during a red flag stoppage
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Stroll, "Yeniden start oldukça zordu, lastikler buz gibiydi. 3. viraja girerken Carlos'a [Sainz] karşı savunma yapmaya çalışıyordum ve pistin kirli kısmında kaldım."
"Frene dokunur dokunmaz sağ ön lastik kilitlendi ve aracı yavaşlatmam mümkün olmadı."
"Dürüst olmak gerekirse tekrar piste dönebildiğim için çok şanslıyım, dün Checo orada kalmıştı." dedi.
Takım arkadaşı Alonso'nun podyumu hakkında Stroll, "Kesinlikle cesaret verici ama bugün ilk birkaç yarışta olduğumuz kadar hızlı olduğumuzu sanmıyorum."
"Örneğin Alpine benim önümde oldukça hızlıydı, ayrıca Carlos da güçlü bir yarış çıkardı. Yani bugün rakiplerimize üstünlük sağladığımızı düşünmüyorum ama evet, yine de tüm hafta sonu boyunca sağlamdık ve iyi bir sonuç elde ettik." yorumunu yaptı.
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