Stroll: "Yarışta Alpine bizden daha hızlıydı"

Stroll, Avustralya Grand Prix'sini takım arkadaşı Fernando Alonso'nun gerisinde, dördüncü sırada tamamladı.

Yarışa altıncı sırada başlayan Stroll'ün ilk turda Charles Leclerc ile temas etmesinin ardından Ferrari pilotu çakıl havuzuna doğru uçtu ve yarış dışı kaldı.

Bu temas hakkında Stroll, "Bence bu bir yarış kazasıydı."

"Pist çok dar, 3. viraja girerken bir şekilde sıkıştık ve temas ettik. Onun için talihsizlikti ancak ben şanslıydım ki hasar almadım." dedi.

İkinci kırmızı bayraktan sonra yarışın yeniden başladığı ilk turda Stroll de çakıl havuzuna doğru uçtu.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, at the pit wall during a red flag stoppage

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images