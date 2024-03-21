Stroll: "Yarış temposu geçen yılki kadar güçlü değil"
Aston Martin pilotu Lance Stroll, aracın yarış temposunu arttırmaları gerektiğini düşünüyor.
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, talks to the media
Zak Mauger / Motorsport Images
Aston Martin, geçen yıl yarış temposunda iyi görünse de sıralama turlarında zorlanıyordu fakat bu yılki araçta durum tam tersi görünüyor.
İlk yarışların ardından bugün Melbourne'de konuşan Stroll şöyle dedi: "Bu hafta sonunun nasıl gideceğimizi göreceğiz. Fakat pisti seviyorum, buraya gelmeyi hep sevmişimdir."
"Bence sıralama temposunda iyiyiz fakat Mercedes ve McLaren gibi bazı araçlardan biraz daha fazla aşınmaya sahibiz, pazar günleri bizden biraz daha hızlı görünüyorlar."
"Yine de bunu daha iyi hale getirmek için birkaç fikrimiz var. Umarım Pazar günleri de kendimizi daha rekabetçi hale getirebiliriz."
Stroll, takımın yeni güncellemeler üzerinde çalıştığını doğruladı ve şunları ekledi: "Önümüzdeki birkaç yarış için hazırladığımız bazı şeyler var. Yani bu aşamada araca gelen her küçük şey fark yaratıyor"
"İlk birkaç yarışa baktığımızda... Bahreyn'de dokuzuncu ve onuncu sıradaydık; McLaren'larla mücadele edecek hızımız yoktu. Sonra Cidde'de yarış dışı kalsam da Fernando'nun yarışına baktığımda, McLaren'lar yine bizim için biraz hızlı görünüyordu ve bence Mercedes de biraz daha hızlı görünüyordu."
"Dolayısıyla asıl odaklanmamız gereken şey yarış temposu üzerinde çalışmak. Geçen yılki aracımızın gücü buydu, çok iyi bir yarış temposuna sahiptik."
"Bu yıl biraz daha zor görünüyor. Bu yüzden bazı fikirlerimiz var ama Pazar günleri zorlamaya devam etmeliyiz."
Aracın güçlü ve zayıf yönleriyle ilgili Stroll, "Bence güçlü ve zayıf yönleri var."
"Daha fazla yere basma gücü ve daha fazla yol tutuş olduğu kesin. Ancak biraz farklı olan ve alışması biraz zaman alan bazı karakteristik şeyler de var."
"Bu yüzden biraz farklı diyebilirim." cevabını verdi.
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, talks to the press
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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