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Formula 1 / Monako GP Haberler

Stroll: "Son yarışlar bulunduğumuz gerçek yeri gösteriyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Lance Stroll, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako GP öncesi verdiği demeçte, son yarışlarda elde ettikleri sonuçların takımın bulunduğu pozisyonları yansıttığını söyledi.

Stroll: "Son yarışlar bulunduğumuz gerçek yeri gösteriyor"

Aston Martin bu yıl henüz hiçbir yarışta iki araçla birden puan almayı başaramadı ve sadece Bahreyn - Imola yarışlarında toplam beş puan topladı.

Takım son iki yarışta puan alamazken, İspanya GP'de Lance Stroll 11. ve Sebastian Vettel 13. oldu.

Monako GP öncesi konuşan Stroll şöyle dedi: "Burada risk aldığınız takdirde sizi ödüllendirecek yerler var. Bazı virajlara biraz daha fazla hız taşıyabiliyorsanız zaman kazanabiliyorsunuz. Tam tersi sınırları biraz fazla zorlarsanız sizi etkiler. Bu yüzden buranın sürücüler için harika bir test olduğunu düşünüyorum. Fakat gittiğiniz her yerde olduğu gibi eğer araç bu piste uymuyorsa Monako'da bile fark yaratmanız zor."

"Maalesef son yarışlar nerede olduğumuzu gösteriyordu. İspanya'da güzel bir hafta sonu geçirdik diyebilirim, çünkü cumartesi ve pazar günü yapabileceğimiz daha fazla şey yoktu. Bitime birkaç tur kalana kadar puan almaya çok yakındık ve sonra Gasly beni geçip, kolayca gitti. 10. sırayı aldı."

"Bence bu, şu anda bir takım olarak nerede olduğumuzu gösteriyor ve yapmamız gereken işler var. İlk birkaç yarışta bazı puanlar topladık fakat bence bazı fırsatlardan yararlanmamıza ve puanlar kazanmamıza izin veren şartlar da vardı."

"Tempo anlamında AlphaTauri ve McLaren ile mücadele etmek adına yapmamız gereken işler var. Hatta Alpine bile son birkaç hafta sonunda gerçekten çok hızlıydı. Bu yüzden çok rekabetçi bir orta grup var."

"Tüm takımlar arasındaki farkların oldukça küçük olduğunu düşünüyorum. Bu hafta sonuna odaklanmalı, ayarlarla beraber olabildiğince fazla performans bulmaya devam etmeli ve sezon boyunca gelişmemizi sağlayacak güncellemeler getirmeliyiz."

"Odaklanacağımız şey bu."

Lance Stroll, Aston Martin, with Andy Stevenson, Sporting Director, Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin, with Andy Stevenson, Sporting Director, Aston Martin

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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