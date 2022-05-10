Stroll: "Yarış çok zordu"

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Aston Martin pilotları, yüksek yakıt sıcaklığı nedeniyle gride gidemediler ve bundan ötürü yarışa pit yolundan başladılar.

Sonunda her iki pilot da iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ancak Lance Stroll, Fernando Alonso'nun cezasıyla bir puan alırken, Sebastian Vettel hafta sonunu puansız kapattı.

Stroll, yarışın ardından şöyle konuştu: "Bugün genel anlamda iyi bir hızımız vardı. Bu açıdan yarışa pit yolundan başlamak üzücü oldu."

"Bir bakıma hayal kırıklığıyla dolu bir gün olduğunu söyleyebilirim. Pit yolundan başladıktan sonra iyi bir tempo yakaladık ve yavaş yavaş öndekilerle arayı kapattık."

"Fakat yarış çizgisinin dışında neredeyse hiç yol tutuş olmadığı için geçiş yapmak gerçekten çok zordu."

"Yien de doğru anda doğru kararlar verdik ve kendimizi güvenlik aracı sonrasında ilk onun içinde bitirebilecek bir konuma getirdik."

"[Daha fazla] puan için savaşabilirdik ancak kötü yeniden başlangıç ve Magnussen'le olan temas bunu engelledi."

Sebastian Vettel de afta sonu hakkında konuştu ve aracın yakıt sistemindeki sorunun sıcaklıkla ilgisi olduğunu söyledi.

"Açıkçası hafta sonumuzun bu şekilde bitmesi üzücü çünkü daha iyi performans gösterebilirdik. Yarıştan hemen önce yakıt sıcaklığıyla ilgili bir sorun yaşadık ve bu da yarışa pit yolundan başlamamız gerektiği anlamına geliyordu."

"Yarışın tamamı trafikte geçti ve geçiş yapmak çok zordu. DRS de yeterince verimli değildi."

"Güvenlik aracı çıktıktan sonra ilk ona girsek de Mick Schumacher'le temas yaşadık ve ikimiz de puan fırsatını tepmiş olduk."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, battles with Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images