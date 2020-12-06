Stroll: "Yaptığım hata galibiyete mâl oldu"

Kanadalı pilot, lastiklerini değiştirdikten hemen sonra Esteban Ocon ile takım arkadaşı Sergio Perez'in önündeydi.

Ancak 1. virajda geç fren yaptı ve genişten döndü. Bundan ötürü de Ocon kendisini geçmeyi başardı.

İkili arasındaki mücadele, Perez'in bu ikiliye yaklaşmasını sağladı ve Stroll'ün dördüncü virajda yaptığı hatayla beraber Perez takım arkadaşını geride bıraktı.

Sonuç olarak Meksikalı pilot, Ocon'u da geçerek zafere ulaşırken, Stroll bu yılki ikinci podyumunu elde etmeyi başardı. Yine de kaçan galibiyetten ötürü hayal kırıklığı yaşadı.

“Bir yandan yarışı kazanabileceğimi düşündüğüm için hayal kırıklığı yaşıyorum. Pit stoptan sonra pit çıkışında aracı iyi şekilde konumlandıramadım ve Esteban beni geçmeyi başardı. O noktada hızım yoktu."

"Lastikleri kilitledim ve Sergio geçip gitti. Sonrasında Esteban'ı geçecek hızım yoktu... Ama bu sonuç takım adına mutluluk verici."

"Açıkçası bu, inanılmaz bir sonuç. Birinci ve üçüncü sıralar, tam da bu hafta sonu şampiyona için ihtiyacımız olan şeydi."

Perez'in kendisini geçmeyi başardığı hata hakkında konuşan Stroll, “Esteban ve Sergio ile savaşıyordum, aslında üçüncü virajda DRS'yi açmakta geç kaldım."

“Sergio iyi bir hamle yaptı ve sonra yerimi savunmaya çalıştım. Ama yanlış hesapladım, biraz geç frenledim ve lastikler kilitlendi."

“Yine de Sergio için çok mutluyum. Takımla birkaç yarışı kaldı. Burada çok uzun zamandır galibiyet almayı bekliyordu ve nihayet bu hafta sonu başardı, bu yüzden onun adına gerçekten çok sevindim. "