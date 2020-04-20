Stroll: “Wolff gibi yeni yatırımcılar, Aston’a olan inancı destekliyor”

Cuma günü yaptığı açıklamada Aston Martin, Wolff tarafından kontrol edilen ErsteAM Ltd şirketinin, kendilerine yatırım yaptığını doğrulamıştı.

Wolff’un hissesi aslında %4,77 idi, ancak bedelli hisse ihracı ile beraber bu %0,95’e düştü.

Ancak Wolff’un bu yatırım hamlesinin, sadece kişisel bazda bir yatırım olduğu doğrulanmıştı. Wolff, geleceğini Mercedes’te gördüğünü de belirtmişti.

Aston Martin hisselerinin biraz da olsa artış göstermesinin ardından konuşan Stroll, “Şirkete olan tutkumuz çok büyük, net ve başarılı olma kararlılığımızla uyumlu. Benim yaptığım ve konsorsiyumdaki yatırımcıların yaptığı bedelli hisse ihracı ve yatırımlar, şirketin finansal güvenliğini ve kendimize olan güvenimize destek verdi.”

“Artık Aston Martin’in dünyadaki lüks araç markalarından biri olmasını sağlayacak mühendislik ve pazarlama programların odaklanabiliriz.” dedi.

Aston Martin’in araç üretimi, koronavirüs nedeniyle durdurulsa da, Stroll önümüzdeki aylarda işleri yeniden inşa etmekle uğraşacaklarını söyledi.

Ancak Stroll, 2021’e kadar işlerin daha iyi olacağından ve Aston’un F1 fabrika takımının oldukça rekabetçi şekilde gride geleceğinden emin.

İlk odağı, yeni SUV modeli olan DBX’in üretimine başlamak olan Stroll, “İlk yılda iş konusunda sıfırlama yapacağız.”

“Önümüzdeki aylarda, dünya koronavirüs pandemisinden kurtulmaya başladığında, sipariş defterimizi oluşturmaya devam etmek için pazarlama girişimlerimizi yeniden canlandırmaya başlayacağız.”

“2021’de Aston Martin, 60 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez rekabetçi bir fabrika takımı ile Formula 1 gridine katılacak. Bu, markamızı güçlendirmek, müşterilerimiz ve ortaklarımızla etkileşim kurmak için önemli bir global pazarlama platformu sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Stroll ayrıca, şirketin artık bağımsız yönetim kurulu üyesi düşündüğünü de söyledi.