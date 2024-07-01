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Formula 1 Avusturya GP

Stroll: "Virajlardaki önden kayma üstesinden gelemediğimiz bir problem"

Lance Stroll, Aston Martin'in geçtiğimiz sezona kıyasla çok daha geride olduğunu ve bunun asıl sebebini açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takım 2023'te düzenli olarak podyuma çıkabilecek bir araç ürettikten sonra 2024'te olması gereken yerin çok uzağında kaldı.

Fernando Alonso'nun aracı daha da kötüleştirdiğine inandığı güncellemeler, takımın fabrikada gördüğü sonuçları pistte veremedi.

Avusturya Grand Prix'sinin ardından Dazn'a verdiği demeçte Lance Stroll, takımın neden aniden performans kazanmakta zorlandığına dair konuştu.

Aston Martin bu sezon şimdiye kadar her iki aracıyla da sadece üç kez puan almayı başarırken, Alonso takımın elde ettiği 58 puanın büyük bir kısmını topladı (41 puan).

Silverstone merkezli takım şu anda şampiyonada beşinci sırada yer alıyor. 

Stroll, "Elbette üzerinde çalışmamız gereken pek çok şey var, bir takım olarak zor ve karmaşık zamanlardan geçiyoruz."

"Geçen sezonun bu noktasında olduğumuz yerden çok uzaktayız."

"Bu sezon virajların ortasında çok fazla önden kayma yaşıyoruz. Bu gerçekten anlayamadığımız ve üstesinden gelemediğimiz bir problem." 

"Önümüzdeki yarışlarda aracı geliştirmek için Silverstone'daki çok fazla çalışma yapıyoruz." dedi.

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