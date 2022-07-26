Stroll: "Vettel'le savaşırken son virajda patinaja kaldım"

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Lance Stroll, Fransa GP'de 10. oldu ve son yarışlardaki puan hasretine son verirken, son bölümde bu bir puanı korumak için Sebastian Vettel'e direnmek zorunda kaldı.

İkili son virajda temas yaşarken, Vettel de dahil olmak üzere bazı isimler Kanadalı pilotun son virajın çıkışında fren yaptığını düşündüler.

Stroll sözlerine yarışı değerlendirerek başladı ve şöyle dedi: "Bence başarılı bir yarış geçirmenin anahtarı harika bir ilk tur geçirmekti.

"İlk turda birkaç araç geçmişim gibi hissettim. Tam olarak kaç kişi geçtim bilmiyorum ama iyi bir turdu. Bu da bize iyi bir yarış hazırladı."

"Dokuzuncu virajda neredeyse Ocon'la çarpışıyordum ama iyi bir başlangıçtı. Güçlü bir yarış çıkardı ve Ricciardo'yu geçebilecek şansım olduğunu hissettim."

"Yarış tempomuz sıralama turlarına oranla daha rekabetçiydi ve bu da yaz arasından sonrası için iyimser olmamızı sağlıyor."

"Son turda araç biraz patinaja kaldı çünkü lastikler çok aşınmıştı. Sebastian ile savaştım ve takıma puan getirdiğim için mutluyum."

Son turda frene basıp basmadığı sorusuna Stroll, "Frene bastım mı? Hayır. Viraj çıkışında tekerlekler patinaja kaldı."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Son turda lastiklerle epey mücadele ediyordum ve sonunda puanı korumak için elimden gelen her şeyi yapıyordum."

"Orta hamurla attığımız ilk bölüm iyiydi ama sert lastiğe geçtiğimde, iyi bir seviyede olduğumu hissettiğim birkaç tur oluyordu, sonra birkaç tur gerçekten zor oluyordu."

"Lastikler aşırı ısınıyordu ve kayıyordu. Kısacası çok zordu."

"Sanal güvenlik aracından sonraki turlarda Ricciardo'yu geçerek dokuzuncu olabilecek momentuma sahipmişim gibi hissettim. Fakat her şey kötü gitti ve Seb bana baskı kurmaya başladı. İyi bir savaştı. Sonunda puan aldığım için mutluyum."

"Benim yaptığım gibi o da her hafta sonu puan almak istiyor. Hepimiz bunun için buradayız. Arkamda o var diye rahat davranmadım. Arkamda herhangi biri varmış gibi savundum."

"Genel anlamda pazar günleri cumartesiye oranla daha rekabetçiyiz. Alpine'le aramızda kesinlikle fark vardı. Ocon bizden daha hızlıydı. Fakat Ricciardo bence bizden daha yavaştı. Bu da olumlu bir şey."