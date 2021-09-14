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Stroll: "Vettel'i 2022 ve sonrasında takımda tutmak istiyoruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin takımının sahibi Lawrence Stroll, Sebastian Vettel'i 2022 ve sonrasında takımda tutmak istediğini, bu konuda topun artık Alman pilotta olduğunu belirtti.

Stroll: "Vettel'i 2022 ve sonrasında takımda tutmak istiyoruz"

Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılarak Aston Martin takımına katılmış ve takımla çok yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Takımla çok yıllık bir anlaşma imzalayan Vettel'in henüz 2022 yılında takımda kalacağı kesinleşmedi çünkü taraflar, henüz sözleşmedeki opsiyonu uzatma konusunda anlaşmadı.

Hem Aston Martin hem de Vettel, gelecek yıl birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini söylediler. Ancak taraflar her ne kadar yalanlamış olsalar da, ortada bir anlaşmazlık olma ihtimali de var.

Tam bu dönemde, Aston Martin'in Fernando Alonso'ya teklif yaptığı ancak İspanyol pilotun bunu geri çevirdiği iddiaları da çıktı.

Fakat takım sahibi Lawrence Stroll, BBC ve Reuters'a yaptığı açıklamada Vettel'le devam etmek istediklerini ve bunun için Alman pilottan yanıt beklediklerini belirtti.

Stroll  şöyle konuştu: "Sebastian Vettel'den memnunuz. Niyetimiz kesinlikle gelecek yıl ve sonrasında onunla yarışmaya devam etmek."

"Kendisinden yanıt bekliyoruz ve çok yakın bir zaman 2022 kadrosunu açıklamayı umuyoruz."

Aston Martin henüz açıklamasa da Lance Stroll'ün takımda kalacağı da neredeyse kesin görünüyor.

Jess Hawkins, Aston Martin development driver, Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin

Jess Hawkins, Aston Martin development driver, Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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