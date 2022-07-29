Stroll: "Vettel ile çalışmayı özleyeceğim"

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Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, 2022 Formula 1 sezonunun ardından kariyerine son noktayı koyacağını açıkladı.

Vettel, Formula 1'de yer aldığı süre zarfında sayısız başarı yakaladı ve her zaman karakteriyle ön plana çıkan isimlerden birisi oldu.

Son iki yılını Aston Martin'de geçiren Vettel, burada Lance Stroll ile takım arkadaşıydı ve Kanadalı pilotun gelişimine de katkı sağladı.

Stroll, perşembe günkü basın toplantısında Vettel'in emekliliğini şu sözlerle yorumladı: "Seb bu sporda gerçekten çok şey başardı."

"Benim için harika bir takım arkadaşıydı. Son 1.5 yıldır Seb ile çalışmaktan büyük keyif aldım. Hâlâ yarım sezonumuz daha var ama evet, harika bir ortaklıktı. Gerçekten keyif aldım."

"Bu sporda çok şey başardı. Fakat artık evinde bir ailesi var ve bu hayatta yapmayı sabırsızlıkla beklediği başka şeyler var. Kendisi için en iyisini diliyorum."

"Yine de söylediğim gibi bu sporda çok büyük başarılar yakaladı ve inanılmaz bir kariyeri oldu. Onun için en iyisini diliyorum. O çok iyi bir takım arkadaşı."

Vettel hakkında en çok neyi özleyeceği sorusuna esprili bir yanıt veren Stroll, "Kesinlikle uzun toplantıları değil." derken, sonrasında, "Şaka bir yana o harika bir takım oyuncuydu ve yanında çalışması gerçekten çok kolay biriydi. Aynı zamanda birlikte eğleniyorduk."

"O büyük bir yetenek, çok profesyonel ve bence araç ile olan teknik anlayışı da harika."

"Takımın önemli bir parçasıydı ve birlikte çalışmaktan keyif aldığım biriydi.. Onunla çalışmak eğlenceliydi." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin Fotoğraf: FIA Pool