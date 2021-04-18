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Önceki / Alonso, tamamladığı ilk yarışta çok şey öğrenmiş
Formula 1 / Son dakika

Stroll ve Raikkonen ceza aldı, Alonso puan barajına girdi

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Lance Stroll ve Kimi Raikkonen, yarışta kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle zaman cezası aldılar. Bu cezaların ardından Fernando Alonso 10. sıraya çıktı ve ilk puanını aldı.

Stroll ve Raikkonen ceza aldı, Alonso puan barajına girdi

FIA, yarışta Lance Stroll ve Pierre Gasly arasındaki olayı inceleme altına almıştı. Ayrıca Kimi Raikkonen de, yarış yeniden başladıktan sonra kuralları ihlal ettiği için inceleme altındaydı.

Yarışa onuncu sıradan başlayan ve tüm yarış boyunca rakipleriyle mücadele edip, puan savaşı veren Lance Stroll, yarış yeniden başladıktan sonra Pierre Gasly ile mücadeleye girişmişti.

İkili birden fazla kez yan yana geldi ve Stroll damalı bayrağı yedinci sırada görerek önemli puanlar kazanmayı başardı. Ancak Kanadalı sürücü, rakibini geçerken kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme altındaydı ve beş saniyelik zaman cezası aldı.

Hakemler tarafından yapılan açıklamaya göre Stroll, Gasly'i geçmeye çalışırken Tamburello Şikanı'nda pistten çıktı ve rakibini geride bırakırken kalıcı bir avantaj elde etti. Bundan ötürü de kendisine beş saniye cezası verildi.

Bu, Stroll'ün sekizinci sıraya gerilediği, Gasly'nin ise yedinci sıraya çıktığı anlamına geliyor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, in the gravel

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, in the gravel

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Damalı bayrağı dokuzuncu sırada gören ve iki puan kazanmayı başaran Raikkonen ise 30 saniye zaman cezası aldı.

Kırmızı bayrak sonrası piste çıkıldığında Raikkonen, aracının kontrolünü kaybetmiş ve spin atmıştı. Fin pilot, spin attıktan sonra yerini geri almak yerine, mevcut pozisyonunu korudu. Çünkü Sergio Perez, yarışın başında hata yaptıktan sonra yerini geri almış ve ceza almıştı. Takım bundan korkarak pozisyonunu korumasını ve önündeki araçları geçmemesini istedi.

Ancak iki olay birbirlerinden farklıydı. Raikkonen'in olayında, yarış henüz başlamamıştı ve kurallar gereği Raikkonen'in ya pozisyonunu geri alması ya da pite dönüp grubun sonunda piste dönmesi gerekiyordu.

Hakemlerin açıklaması şu şekilde oldu: "Yarışın yeniden başladığı tur öncesinde Raikkonen 3. virajda spin attı. 42.6 maddesi, pilotun birinci güvenlik aracı çizgisinden önce bu durumda yerini geri alabileceğini söylüyor. Takım ilk başta ona bunu yapmasını ancak ardından yerini korumasını söyledi. 42.6 maddesinin devamında ise bu durumda olup yerini alamayan pilotların pite girmesi ve tüm pilotlar pit çıkışını geçtikten sonra yarışa katılması gerektiği belirtiliyor. 42.12 maddesinde, hareketli start olduğunda ve güvenlik aracı ışıklarını söndürdüğünde "Hiçbir pilot, çizgiyi geçene kadar başka bir aracı pist üstünde geçemez" deniyor. Bu durumda ilgili pilot önündeki araçları 13 ile 14. virajlar arasında yakaladı ancak güvenlik aracı ışıklarını 10. viraj civarında kapattı. Bu, çelişkili bir talimat gibi görünüyordu ve takım sürücüye pozisyonunu geri almaması talimatını verdi."

Yarış içinde ceza verilseydi, kendisine 10 saniye dur kalk cezası verilecekti. Ancak yarış sonunda ceza verildiği için, 30 saniye zaman cezasına çevrildi.

Sonuç olarak Raikkonen, puan barajının dışına düşerken, Esteban Ocon dokuzuncu sıraya ve Fernando Alonso ise 10. sıraya çıktı.

Böylelikle Alonso, geri dönüşünden sonraki ilk puanlarını kazanmış oldu.

Fernando Alonso, Alpine A521, battles with Esteban Ocon, Alpine A521, at the restart

Fernando Alonso, Alpine A521, battles with Esteban Ocon, Alpine A521, at the restart

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Alonso, tamamladığı ilk yarışta çok şey öğrenmiş

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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