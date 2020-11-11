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Formula 1 / Son dakika

Stroll ve Perez, Türkiye GP için heyecanlı

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Stroll ve Perez, Türkiye GP için heyecanlı
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, Editör

Lance Stroll ve Sergio Perez, 2020 Türkiye Grand Prix'si öncesinde oldukça heyecanlı olduklarını söylediler.

Türkiye, bu hafta sonu Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve Lance Stroll daha önce hiç İstanbul'da yarışamazken, Sergio Perez bir kez mücadele etti.

Stroll şöyle dedi: "İyi hislerim var. Son zamanlarda pek şanslı değildim, bu nedenle Türkiye'de eğilimi tersine çevirip puan kazanma şansımız olacak. Gridin ortasında sıkı bir mücadele var ama kalan yarışlarda aracımızın rekabetçi olacağını düşünüyorum."

"Beni yeni bir mücadele bekliyor ama pist etkileyici görünüyor. Eski yarışlara baktım ve görünüşe göre bu pistte heyecan verici bir mücadele olacak. Herkes sekizinci virajdan bahsediyor ve bunun diğerleri gibi olmadığına katılıyorum. Modern bir Formula 1 aracını kullanmak harika olacak."

"Tüm sezon olduğu gibi düzenli olarak puan savaşı vermek ve takımlar şampiyonasında üçüncülük için mücadele etmek istiyoruz. Mücadele gittikçe artıyor, bu yüzden istikrar gerçekten önemli olacak. Sezon sonunda podyum için yarışmak istiyoruz."

Perez ise şunları ekledi: "Ben sadece bir kez burada yarıştım ancak pist harika. Çok hızlı ve sekizinci virajı ile biliniyor. Yarışçılar ciddi bir fiziksel efor harcıyor. Bu pistte tekrar sürüş yapmak için sabırsızlanıyorum."

"Sanırım bazı virajlar için yaklaşımımızı geçmişe kıyasla değiştirmemiz gerekecek. Ayrıca, asfalt yakın zamanda değiştirildi, daha önce pist oldukça engebeliydi. Ciddi frenleme noktaları var ve yarışta geçiş fırsatları oldukça yüksek olmalı."
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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