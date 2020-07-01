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Formula 1 / Son dakika

Stroll ve Perez, Avusturya'da yakın bir mücadele bekliyor

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Stroll ve Perez, Avusturya'da yakın bir mücadele bekliyor
Ekleyen:
, Editör
1 Tem 2020 07:44

Racing Point pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll, sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP'de yakın bir savaş beklediklerini söylediler.

Racing Point testlerde güçlü bir performans sergiledi ve Avusturya GP'ye orta grubun favorisi olarak geliyor.

Avusturya GP öncesi konuşan Sergio Perez, çeşitli açıklamalarda bulundu.

Perez, "Spielberg'e ilk kez 2014'te geldim. Maalesef Avusturya'da istediğim kadar zaman geçiremedim, ama bu yarışa her zaman zevkle geldim."

"Doğa ile çevrili muhteşem manzaralara sahip çok güzel bir yer. Uzun süredir bizi destekleyen BWT şirketinin de ev yarışı olacak. Bu yüzden onları harika bir yarışla memnun etmek istiyoruz ancak yakın olacak."

"Kolay bir pist değil. Tur oldukça kısa, ancak her virajında kendine has zorlukları var. Her birini mükemmel bir şekilde geçmek için hassas şekilde saldırmanız gerekiyor. Bu pist diğerlerinden farklı, burada her turda baskıyı hissedebilirsiniz." dedi.

Lance Stroll de benzer konuştu.

"Avusturya, kendimi evimde hissettiğim harika bir ülke. Dağları seviyorum ve manzara inanılmaz. Oraya gitmeyi gerçekten çok seviyorum."

"Spielberg'deki tur kısa ve teknik. Sıralama turlarında, tur sadece bir dakika sürüyor. Tıpkı karting gibi, ama her turu çok iyi bir şekilde geçmek zorundasınız."

"Her ayrıntı, 0.1 saniye bile yarış gridinde iki ya da üç sıraya denk gelebilir. Bu da mücadeleyi daha da ilginç hale getiriyor."

 
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Editör Kemal Şengül

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